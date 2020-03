Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женский масс-старт в Нове Место. LIVE

UA-Футбол начинает текстовую онлайн-трансляцию женской гонки с массового старта на седьмом этапе Кубка мира в Нове Место (Чехия). Гонка на 12,5 км с четырьмя стрельбами начнется в 12:45 по киевскому времени.

Следить за событиями масс-старта при участии украинки Валентины Семеренко (№27 в старт-листе) вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки вам необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Полный старт-лист масс-старта в Нове Место

Онлайн

12:30. Международный союз биатлонистов душевно поздравляет с Международным женским днем. К этим поздравлениям присоединяемся и мы. Любите и цените своих близких женщин.

It's International Women's Day #IWD2020 and we have the best women in the world racing today in the #NMNM20 mass start at 11.45 CET! Join us to celebrate our amazing female biathletes live on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/vPYSWQpCaB