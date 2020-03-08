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Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женский масс-старт в Нове Место. LIVE

Биатлон
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Биатлон смотреть онлайн Кубок мира

Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женский масс-старт в Нове Место. LIVE
Иван Мартынов Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол начинает текстовую онлайн-трансляцию женской гонки с массового старта на седьмом этапе Кубка мира в Нове Место (Чехия). Гонка на 12,5 км с четырьмя стрельбами начнется в 12:45 по киевскому времени.

Следить за событиями масс-старта при участии украинки Валентины Семеренко (№27 в старт-листе) вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки вам необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

На UA-Футбол всегда доступны самые свежие и интересные новости из мира биатлона. Также у нас вы можете изучить полный календарь гонок Кубка мира и ознакомиться с текущим положением в общем зачете Кубка мира у мужчин и женщин.

Полный старт-лист масс-старта в Нове Место

Онлайн

12:30. Международный союз биатлонистов душевно поздравляет с Международным женским днем. К этим поздравлениям присоединяемся и мы. Любите и цените своих близких женщин.

12:25. В зачете масс-стартов лидирует Доротея Вирер. Итальянка на 24 балла опережает Кайсу Макаряйнен. Елена Пидгрушная – 24-я. К слову, она сегодня на старт не выйдет.

12:00. Добрый день! Мы начинаем текстовую трансляцию масс-старта в Нове Место. Валентина Семеренко и еще 29 биатлонисток стартуют через 45 минут. Не пропустите!

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В статье: биатлон онлайн Кубок мира по биатлону 2019-2020
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