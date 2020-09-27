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Владимир Брынзак: С финансированием нет вопросов, нам вернули наши деньги
Комментарий президента Федерации
Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, что проблем с финансированием у национальной команды нет. Его слова цитирует BiathlonNews:
"С финансированием нет вопросов, нам вернули наши деньги, которые были запланированы, их хватает.
Мы даже планируем сделать 22 декабря Открытый чемпионат Украины в Буковеле, пригласить кого-то из-за границы", - сказал он.
Напомним, что ранее Сергей Деревянченко
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