  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Владимир Брынзак: С финансированием нет вопросов, нам вернули наши деньги
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Владимир Брынзак: С финансированием нет вопросов, нам вернули наши деньги

Биатлон
(1 голосов)

Комментарий президента Федерации

Владимир Брынзак: С финансированием нет вопросов, нам вернули наши деньги
UA-Футбол
Новина українською

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, что проблем с финансированием у национальной команды нет. Его слова цитирует BiathlonNews:

"С финансированием нет вопросов, нам вернули наши деньги, которые были запланированы, их хватает.

Мы даже планируем сделать 22 декабря Открытый чемпионат Украины в Буковеле, пригласить кого-то из-за границы", - сказал он.

Напомним, что ранее Сергей Деревянченко уступил в поединке за титул чемпиона мира.

Отметим, что ранее сообщалось об изменениях в проведении этапов Кубка мира.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Брынзак сборная Украины по биатлону
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...