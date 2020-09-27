Владимир Брынзак: С финансированием нет вопросов, нам вернули наши деньги

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, что проблем с финансированием у национальной команды нет. Его слова цитирует BiathlonNews:

"С финансированием нет вопросов, нам вернули наши деньги, которые были запланированы, их хватает.

Мы даже планируем сделать 22 декабря Открытый чемпионат Украины в Буковеле, пригласить кого-то из-за границы", - сказал он.

Напомним, что ранее Сергей Деревянченко уступил в поединке за титул чемпиона мира.