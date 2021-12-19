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Анси 2021. Три биатлонистки представят Украину в последней гонке года
Очень неожиданно
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 19 декабря, во французском Анси состоятся заключительные гонки 2021 года в рамках четвертого этапа Кубка мира 2021/2022.
На масс старт в 13:45 выйдут женщины. Вместо
В 15:45 в гонку отправятся мужчины, но здесь без изменений украинского представительства не будет.
Напомним, ранее Украина
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