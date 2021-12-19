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Анси 2021. Три биатлонистки представят Украину в последней гонке года

Биатлон
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Очень неожиданно

Анси 2021. Три биатлонистки представят Украину в последней гонке года

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 19 декабря, во французском Анси состоятся заключительные гонки 2021 года в рамках четвертого этапа Кубка мира 2021/2022.

На масс старт в 13:45 выйдут женщины. Вместо анонсированного ранее одиночного представительства Украины в лице Елены Белосюк, на старт выйдут сразу три представительницы нашей страны. Дарья Блашко и Юлия Джима поднялись в стартовый протокол благодаря массовому отказу представительниц других государств от выхода на старт.

В 15:45 в гонку отправятся мужчины, но здесь без изменений украинского представительства не будет.

Напомним, ранее Украина потеряла бронзу в смешанной эстафете Кубка IBU.

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В статье: Кубок мира по биатлону
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