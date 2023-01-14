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Санитра прокомментировал результаты мужской эстафеты Рупольдинга

Биатлон
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Слова тренера

Санитра прокомментировал результаты мужской эстафеты Рупольдинга

xsport.ua

UA-Футбол
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Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра прокомментировал результаты эстафетной гонки в Рупольдинге (Германия). Его слова цитирует Sport.ua:

"После первых стартов в новом году я не могу быть недоволен результатами своих подопечных, потому что были объективные причины того, что мы так начали год. Меня радует прогресс всех спортсменов, выступавших в Рупольдинге — еще с точки зрения перспективы наших стартов на Чемпионате мира.

Думаю, старт и в индивидуальной гонке, и в эстафете подтвердил, что у нас хорошая команда. Считаю, что этому помогло и то, что вернулись два наших лидера — Прима и Дудченко. Поэтому мне как тренеру, если все будет хорошо со здоровьем у спортсменов, будет легче работать и планировать тренировочный процесс к Чемпионату мира и Чемпионату Европы" – сказал Санитра.

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В статье: Юрай Санитра
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