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Перспективный украинский боксер подписал контракт с промоутерами из США
Еще один потенциальный чемпион
Украинский боксер полусреднего веса Заравор Петросян (7-0, 3 КО) подписал контракт с американским агентством Fighter Locker.
По условиям договора, украинец должен провести несколько поединков в США, после чего ему будет предложен контракт с ведущей промоутерской компанией Америки.
Напомним, что ранее Александр Гвоздик рассказал о ситуации с коронавирусом в США, и поделился планами на будущее.
Отметим, что Леннокс Льюис дал советы спортсменам, которые хотят стать чемпионами.
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