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Перспективный украинский боксер подписал контракт с промоутерами из США

Бокс
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Еще один потенциальный чемпион

Перспективный украинский боксер подписал контракт с промоутерами из США
UA-Футбол
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Украинский боксер полусреднего веса Заравор Петросян (7-0, 3 КО) подписал контракт с американским агентством Fighter Locker.

По условиям договора, украинец должен провести несколько поединков в США, после чего ему будет предложен контракт с ведущей промоутерской компанией Америки.

Напомним, что ранее Александр Гвоздик рассказал о ситуации с коронавирусом в США, и поделился планами на будущее.

Отметим, что Леннокс Льюис дал советы спортсменам, которые хотят стать чемпионами.

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