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Менеджер Альвареса объявил условие проведения поединка с Головкиным

Бокс
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Но это вряд ли произойдет

Менеджер Альвареса объявил условие проведения поединка с Головкиным
UA-Футбол
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Менеджер чемпиона мира в суперсреднем весе Сауля Альвареса (54-1-2, 36 КО) Эдди Рейносо рассказал, при каких условиях его подопечный сможет провести третий бой против казаха Геннадия Головкина.

"Поединок с Головкиным - это долгожданная трилогия. Это возможно, только если казахстанец перейдет во второй средний вес (до 168 фунтов или 76,2 кг)", - сказал специалист.

Напомним, что ранее Альварес заключил контракт с DAZN на два поединка.

Отметим, что Сауль оставил вакантным один из чемпионских поясов.

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В статье: Геннадий Головкин Сауль Альварес
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Источник:
Tribuna.com

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