Менеджер Альвареса объявил условие проведения поединка с Головкиным

Менеджер чемпиона мира в суперсреднем весе Сауля Альвареса (54-1-2, 36 КО) Эдди Рейносо рассказал, при каких условиях его подопечный сможет провести третий бой против казаха Геннадия Головкина.

"Поединок с Головкиным - это долгожданная трилогия. Это возможно, только если казахстанец перейдет во второй средний вес (до 168 фунтов или 76,2 кг)", - сказал специалист.

Напомним, что ранее Альварес заключил контракт с DAZN на два поединка.