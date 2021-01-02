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Менеджер Альвареса объявил условие проведения поединка с Головкиным
Но это вряд ли произойдет
Менеджер чемпиона мира в суперсреднем весе Сауля Альвареса (54-1-2, 36 КО) Эдди Рейносо рассказал, при каких условиях его подопечный сможет провести третий бой против казаха Геннадия Головкина.
"Поединок с Головкиным - это долгожданная трилогия. Это возможно, только если казахстанец перейдет во второй средний вес (до 168 фунтов или 76,2 кг)", - сказал специалист.
Напомним, что ранее Альварес
Отметим, что Сауль
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Источник:Tribuna.com
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