Хэйни предложил Лопесу провести поединок за абсолютное чемпионство

Американский легковес, чемпион мира по версии WBC Девин Хэйни (26-0, 15 КО) после победы над мексиканцем Хорхе Линаресом (47-6; 29 КО) предложил провести поединок с абсолютным чемпионом мира Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО).

"Фанаты хотят это, могу ли я выйти в ринг и справиться со своим соперником. Нанести ему тяжелые удары. Я показал, что могу все это делать, я могу боксировать, я могу бить, я могу выдержать удар, справляться со сложностями и выполнять свою работу.

Линарес нанес хороший удар в 10-м раунде, но я не пострадал, иногда, когда ты получаешь хороший удар, ты должен быть умным, продолжать придерживаться плана на бой. И я сделал это и одержал победу.

Я знал, что он собирается приехать сюда и выложиться на все 100%, это была огромная возможность для него, он был готов получить нокаут, чтобы побороться за победу, сделать все возможное, чтобы получить этот титул.

Я просто действовал разумно, использовал джебы, ложные удары и попадал в 12-м раунде. В боксе ты готов получать сильные удары. Меня не уранили. Я не пострадал. Вы видите, как бойцы падают и встают после больших ударов, и люди их хвалят, меня не пустили, я оставался на ногах, продолжал бить и закрыл бой.

Я хочу драться с лучшими. Я сосредоточился на Хорхе на этой неделе, я знал, что он серьезный соперник, и я выполнил свою работу. Если Теофимо Лопес захочет провести бой, давайте сделаем это, проведем бой за все пояса, титул абсолютного чемпиона" - сказал он.