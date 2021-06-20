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Чарло назвал соперников, против которых хотел бы выйти на ринг

Бокс
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Не дурно

Чарло назвал соперников, против которых хотел бы выйти на ринг

UA-Футбол
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Чемпион мира в среднем весе по версии WBC Джермалл Чарло (32-0, 22 КО) после победы над мексиканцем Монтиэлем рассказал, против кого хотел бы выйти на ринг в следующем поединке. Его слова цитирует The Ring:

"Средний вес - это мой дивизион. Я хочу объединить титулы. Я хочу выйти в ринг с Геннадием Головкиным, хочу привезти его в Хьюстон. Я хочу подраться с Канело здесь, в Хьюстоне, если он захочет спуститься в средний вес. Это моя весовая категория.

Головкину предстоит унификация, так что, возможно, мы подеремся за все эти пояса. Или же, если Риота Мурата победит, я подерусь с победителем. Знаете, что делают львы, когда они охотятся? Есть разница между преследованием добычи и охотой. Мы на охоте.

Я намерен остаться здесь. Я буду править средним весом. Это была моя четвертая защита титула, а дальше их будет еще больше. Я молодой и голодный. Я готов" - сказал он.

Напомним, что ранее Иноуэ ударом по корпусу вырубил соперника.

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В статье: Джермелл Чарло
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