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Чарло назвал соперников, против которых хотел бы выйти на ринг
Не дурно
Чемпион мира в среднем весе по версии WBC Джермалл Чарло (32-0, 22 КО) после
"Средний вес - это мой дивизион. Я хочу объединить титулы. Я хочу выйти в ринг с Геннадием Головкиным, хочу привезти его в Хьюстон. Я хочу подраться с Канело здесь, в Хьюстоне, если он захочет спуститься в средний вес. Это моя весовая категория.
Головкину предстоит унификация, так что, возможно, мы подеремся за все эти пояса. Или же, если Риота Мурата победит, я подерусь с победителем. Знаете, что делают львы, когда они охотятся? Есть разница между преследованием добычи и охотой. Мы на охоте.
Я намерен остаться здесь. Я буду править средним весом. Это была моя четвертая защита титула, а дальше их будет еще больше. Я молодой и голодный. Я готов" - сказал он.
Напомним, что ранее Иноуэ
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