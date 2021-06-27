Неожиданно: Редкач поздравил Ломаченко с победой. Фото

Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) поздравил своего соотечественника Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) с победой над японцем Масайоши Накатани (19-2, 13 КО). Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Facebook:

Напомним, что ранее Жан Беленюк поздравил Ломаченко.