  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Неожиданно: Редкач поздравил Ломаченко с победой. Фото
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Неожиданно: Редкач поздравил Ломаченко с победой. Фото

Бокс
(1 голосов)

Душевно                                                         

Неожиданно: Редкач поздравил Ломаченко с победой. Фото

UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) поздравил своего соотечественника Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) с победой над японцем Масайоши Накатани (19-2, 13 КО). Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Facebook:

Неожиданно: Редкач поздравил Ломаченко с победой. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Жан Беленюк поздравил Ломаченко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Иван Редкач
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...