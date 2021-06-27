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Неожиданно: Редкач поздравил Ломаченко с победой. Фото
Душевно
Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) поздравил своего соотечественника Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) с
Напомним, что ранее Жан Беленюк
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