Альварес и Головкин получат огромные гонорары за бой

Уже этой ночью в Лас-Вегасе (США) на T-Mobile арене состоится поединок между абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе Саулем Альваресом (57-2-2; 39 КО) и чемпионом мира в среднем весе, казахом Геннадием Головкиным (42-1-1; 37 КО).

Результаты церемонии взвешивания

Издание The Mirror заявило, что, по их данным, мексиканский спортсмен за этот поединок получит 45 миллионов долларов, в то время как для Головкина предполагается сумма в 20 миллионов долларов.

Эти гонорары не окончательны, ведь бойцы также получат долю от продаж платных трансляций.