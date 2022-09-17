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Альварес и Головкин получат огромные гонорары за бой
Вот и причина поединка
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Уже этой ночью в Лас-Вегасе (США) на T-Mobile арене состоится поединок между абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе Саулем Альваресом (57-2-2; 39 КО) и чемпионом мира в среднем весе, казахом Геннадием Головкиным (42-1-1; 37 КО).
Издание The Mirror заявило, что, по их данным, мексиканский спортсмен за этот поединок получит 45 миллионов долларов, в то время как для Головкина предполагается сумма в 20 миллионов долларов.
Эти гонорары не окончательны, ведь бойцы также получат долю от продаж платных трансляций.
Напомним, что ранее Альварес
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