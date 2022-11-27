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Уайт и Джошуа проведут бой в 2023 году

Бокс
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По мнению промоутера

Уайт и Джошуа проведут бой в 2023 году

UA-Футбол
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Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Хирн рассказал, что после победы Диллиана Уайта (29-3; 19 КО) над американцем Джермейном Франклином (21-1; 14 КО), команды Уайта и Энтони Джошуа (24-3; 22 КО) будутработать над организацией их поединка в 2023 году. Его слова цитирует Boxing News 24:

"Франклин боксировал очень хорошо. Он очень умен с отличным боксерским IQ, он снова получит такие поединки. Это было замечательное выступление. Джошуа хотел посмотреть на бой Вордли против Гормана и Уайта против Франклина.

Следующий поединок Джошуа быстро приближается. Он смотрит на тех ребят на протяжении всего боя, думая: "Кому бы из них ни подняли руку – хочу поединок с победителем". Им стал Диллиан. Вполне уверен, что его бой с Джошуа состоится в следующем году, будь то март, июнь или июль. Энтони готов к работе, он уже облизывается" – сказал он.

Напомним, что ранее Прогрейс победил нокаутом Сепеду.

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В статье: Энтони Джошуа Диллиан Уайт
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