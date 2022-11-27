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Уайт и Джошуа проведут бой в 2023 году
По мнению промоутера
Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Хирн рассказал, что после
"Франклин боксировал очень хорошо. Он очень умен с отличным боксерским IQ, он снова получит такие поединки. Это было замечательное выступление. Джошуа хотел посмотреть на бой Вордли против Гормана и Уайта против Франклина.
Следующий поединок Джошуа быстро приближается. Он смотрит на тех ребят на протяжении всего боя, думая: "Кому бы из них ни подняли руку – хочу поединок с победителем". Им стал Диллиан. Вполне уверен, что его бой с Джошуа состоится в следующем году, будь то март, июнь или июль. Энтони готов к работе, он уже облизывается" – сказал он.
Напомним, что ранее Прогрейс
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