Украинец Редкач получил в соперники легендарного экс-чемпиона мира

Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) проведет бой с экс-чемпионом мира в 4 дивизионах Эдриеном Бронером (34-4-1, 24 КО).

Поединок состоится 18 февраля в Атланте (США).

Отметим, что свой крайний бой Редкач провел в апреле 2021 года и досрочно проиграл Реджису Прогрейсу. Бронер последний раз сражался в феврале 2021-го, когда решением судей победил Джованни Сантьяго.