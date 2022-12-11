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Украинец Редкач получил в соперники легендарного экс-чемпиона мира
Ну давай, Иван, вперед
Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) проведет бой с экс-чемпионом мира в 4 дивизионах Эдриеном Бронером (34-4-1, 24 КО).
Поединок состоится 18 февраля в Атланте (США).
Отметим, что свой крайний бой Редкач провел в апреле 2021 года и досрочно проиграл Реджису Прогрейсу. Бронер последний раз сражался в феврале 2021-го, когда решением судей победил Джованни Сантьяго.
Напомним, что ранее Теофимо Лопес в тяжелом бою
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