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Усик смотрел бой Амосова и поздравил его с победой. Фото
Поддержка соотечественника
instagram.com/usykaa
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) поздравил своего соотечественника, бойца Bellator и чемпиона организации Ярослава Амосова (27-0) с
Напомним, что ранее Амосов
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