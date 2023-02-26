Усик смотрел бой Амосова и поздравил его с победой. Фото

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) поздравил своего соотечественника, бойца Bellator и чемпиона организации Ярослава Амосова (27-0) с победой в поединке против Логана Сторли (14-2). Соответствующий пост боксер разместил на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Амосов обратился к украинцам после победы над Сторли.