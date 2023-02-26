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Усик смотрел бой Амосова и поздравил его с победой. Фото

Бокс
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Поддержка соотечественника

Усик смотрел бой Амосова и поздравил его с победой. Фото

instagram.com/usykaa

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) поздравил своего соотечественника, бойца Bellator и чемпиона организации Ярослава Амосова (27-0) с победой в поединке против Логана Сторли (14-2). Соответствующий пост боксер разместил на своей странице в Instagram.

Усик смотрел бой Амосова и поздравил его с победой. Фото - изображение 1Усик смотрел бой Амосова и поздравил его с победой. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее Амосов обратился к украинцам после победы над Сторли.

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В статье: Александр Усик Ярослав Амосов
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