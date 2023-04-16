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Джойс о поражении от Чжилея: Разочарован, но мой путь не закончился

Бокс
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Главное верить в себя

Джойс о поражении от Чжилея: Разочарован, но мой путь не закончился

UA-Футбол
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Британский супертяж Джо Джойс (15-1; 14 КО) прокомментировал поражение в поединке против китайца Чжана Чжилея (25-1-1; 20 КО). Его слова цитирует BoxingScene:

"Я разочарован своим выступлением. Левая рука продолжала избивать меня, а я не мог ничего с этим поделать. В конце концов, уважение к Чжану Чжилею. Это было хорошее сражение, но я думаю, что мог бы выступить лучше.

Я так долго не дрался против левшей. Отдаю ему должное. Он хороший боец, а я выложился по полной. Но я надеялся на победу.

Хотел бы извиниться перед всеми моими фанатами и поклонниками. Я вернусь, мой путь не закончился" – сказал он.

Напомним, что ранее Хэйни поделился ожиданиями от боя с Ломаченко.

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В статье: Джо Джойс
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