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Джойс о поражении от Чжилея: Разочарован, но мой путь не закончился
Главное верить в себя
Британский супертяж Джо Джойс (15-1; 14 КО) прокомментировал
"Я разочарован своим выступлением. Левая рука продолжала избивать меня, а я не мог ничего с этим поделать. В конце концов, уважение к Чжану Чжилею. Это было хорошее сражение, но я думаю, что мог бы выступить лучше.
Я так долго не дрался против левшей. Отдаю ему должное. Он хороший боец, а я выложился по полной. Но я надеялся на победу.
Хотел бы извиниться перед всеми моими фанатами и поклонниками. Я вернусь, мой путь не закончился" – сказал он.
Напомним, что ранее Хэйни
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