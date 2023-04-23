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Гарсия после поражения от Дэвиса: Планирую подняться выше и сражаться с топами

Бокс
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А ты потянешь

Гарсия после поражения от Дэвиса: Планирую подняться выше и сражаться с топами

UA-Футбол
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Американский боксер Райан Гарсия (23-1; 19 КО) прокомментировал поражение от Джервонты Дэвиса (29-0; 27 КО) в рамках боксерского вечера в Лас-Вегасе (США) и рассказал о планах на будущее. Его слова цитирует The Ring:

"Я чувствую себя гораздо сильнее в первом полусреднем весе. Этот бой меня не сломает. Я планирую подняться выше и сражаться с топами первого полусреднего дивизиона. Дайте мне их всех.

Я хочу вернуться в ринг как можно скорее, как только мне разрешат сразиться после досрочного поражения. Думаю, что временные ограничения составляют три месяца. Я хочу вернуться к тренировкам.

Если говорить честно, я не чувствовал себя слишком хорошо. Я не чувствовал себя сильным на ринге" – сказал он.

Напомним, что ранее Дэвис прокомментировал победу над Гарсией.

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В статье: Райан Гарсия Джервонта Дэвис
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