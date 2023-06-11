Александр Гвоздик поддержал Деревянченко: Настоящий воин. Фото

Украинский боксер Александр Гвоздик поддержал своего соотечественника Сергея Деревянченко (14-5; 10 КО) после его поражения в бою за титул чемпиона мира по версии WBC Silver против мексиканца Хайме Мунгия (42-0; 33 КО). Соответствующий пост Саша опубликовал на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее Мунгия прокомментировал бой против Гвоздика.