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Александр Гвоздик поддержал Деревянченко: Настоящий воин. Фото

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Александр Гвоздик поддержал Деревянченко: Настоящий воин. Фото

UA-Футбол
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Украинский боксер Александр Гвоздик поддержал своего соотечественника Сергея Деревянченко (14-5; 10 КО) после его поражения в бою за титул чемпиона мира по версии WBC Silver против мексиканца Хайме Мунгия (42-0; 33 КО). Соответствующий пост Саша опубликовал на своей странице в Instagram.

Александр Гвоздик поддержал Деревянченко: Настоящий воин. Фото - изображение 1Александр Гвоздик поддержал Деревянченко: Настоящий воин. Фото - изображение 2

Напомним, ранее Мунгия прокомментировал бой против Гвоздика.

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В статье: Сергей Деревянченко Александр Гвоздик
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