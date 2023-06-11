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Александр Гвоздик поддержал Деревянченко: Настоящий воин. Фото
Трудно не согласиться
Украинский боксер Александр Гвоздик поддержал своего соотечественника Сергея Деревянченко (14-5; 10 КО) после его
Напомним, ранее Мунгия
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