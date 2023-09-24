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Хирн прокомментировал поражение Джойса: Он просто был боксерской грушей
Кратко, но понятно
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал
"Случилось то, что я предупреждал. Я говорил, что Чжилей остановит Джойса за шесть раундов. Я думаю, что Джойс на протяжении своей карьеры принимает слишком много вреда. У него была отличная серия, но ему 38 лет. Он провел сотни раундов тяжелых спаррингов, пропустил в течение карьеры ужасно много ударов. Последнее сражение было тяжело смотреть, а сегодня вышел мисматч.
Джойс вышел на 12 килограммов тяжелее, но он не двигался. Джо не передвигался на ногах, не двигал головой. Он просто был боксерской грушей. И это был агрессивный нокаут. В первом бою Джойс был изнурен, а тут все закончилось очень жестким нокаутом" – сказал он.
Напомним, что ранее Чжилей
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