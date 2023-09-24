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Хирн прокомментировал поражение Джойса: Он просто был боксерской грушей

Бокс
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Кратко, но понятно

Хирн прокомментировал поражение Джойса: Он просто был боксерской грушей

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал поражение своего соотечественника Джо Джойса (15-2; 14 КО) в поединке против китайца Чжана Чжилея (26-1-1; 21 КО).

"Случилось то, что я предупреждал. Я говорил, что Чжилей остановит Джойса за шесть раундов. Я думаю, что Джойс на протяжении своей карьеры принимает слишком много вреда. У него была отличная серия, но ему 38 лет. Он провел сотни раундов тяжелых спаррингов, пропустил в течение карьеры ужасно много ударов. Последнее сражение было тяжело смотреть, а сегодня вышел мисматч.

Джойс вышел на 12 килограммов тяжелее, но он не двигался. Джо не передвигался на ногах, не двигал головой. Он просто был боксерской грушей. И это был агрессивный нокаут. В первом бою Джойс был изнурен, а тут все закончилось очень жестким нокаутом" – сказал он.

Напомним, что ранее Чжилей вызвал на бой Фьюри.

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В статье: Джо Джойс Эдди Хирн
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Источник:
fightnews

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