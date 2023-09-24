Хирн прокомментировал поражение Джойса: Он просто был боксерской грушей

Британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал поражение своего соотечественника Джо Джойса (15-2; 14 КО) в поединке против китайца Чжана Чжилея (26-1-1; 21 КО).

"Случилось то, что я предупреждал. Я говорил, что Чжилей остановит Джойса за шесть раундов. Я думаю, что Джойс на протяжении своей карьеры принимает слишком много вреда. У него была отличная серия, но ему 38 лет. Он провел сотни раундов тяжелых спаррингов, пропустил в течение карьеры ужасно много ударов. Последнее сражение было тяжело смотреть, а сегодня вышел мисматч.

Джойс вышел на 12 килограммов тяжелее, но он не двигался. Джо не передвигался на ногах, не двигал головой. Он просто был боксерской грушей. И это был агрессивный нокаут. В первом бою Джойс был изнурен, а тут все закончилось очень жестким нокаутом" – сказал он.