Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Альварес не будет драться против Кроуфорда в ближайшее время
Логическое решение
Getty Images/Global Images Ukraine
Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (60-2-2; 39 КО) после
"Если бой будет иметь смысл, то вперед, но сейчас бой с Теренсом Кроуфордом не имеет смысла. Я только что выиграл, дайте мне насладиться этим. Это настоящий Канело, я наконец-то вернулся. Я чувствую себя прекрасно и счастлив, потому что давно не чувствовал себя так. Я вернулся" – сказал он.
Напомним, что ранее Уайлдер
Популярное сейчас
- Моуриньо: Есть тренеры, которые меняют игроков с потрясающей легкостью. Например, у Сити есть Гвардиола, и он может заплатить 100 миллионов
- Клопп после поражения от Тоттенхэма: Не видел еще такого матча с несправедливостью и сумасшедшими решениями
- Лаутаро Мартинес оформил покер за 27 минут после выхода на замену в матче с Салернитаной
- Легенда мирового бокса дал резкий прогноз на бой Усик-Фьюри
- Красотка дня. Эффектная жена новой звезды Байера, который разрывает Бундеслигу. ФОТО
- Николай Шапаренко, похоже, закрутил роман с дочерью легенды Динамо. ФОТО