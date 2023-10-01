Альварес не будет драться против Кроуфорда в ближайшее время

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (60-2-2; 39 КО) после победы над Джермеллом Чарло (35-2-1; 19 КО) рассказал, что пока не планирует выходить на ринг против абсолютного чемпиона в полусреднем весе Теренса Кроуфорд (40-0; 31 КО). Его слова цитирует Boxing News Online:

"Если бой будет иметь смысл, то вперед, но сейчас бой с Теренсом Кроуфордом не имеет смысла. Я только что выиграл, дайте мне насладиться этим. Это настоящий Канело, я наконец-то вернулся. Я чувствую себя прекрасно и счастлив, потому что давно не чувствовал себя так. Я вернулся" – сказал он.