Джокович опередил Федерера по количеству выигранных матчей на Roland Garros

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович опередил швейцарскую легенду Роджера Федерера (АТР №4) по количеству выигранных матчей на Открытом чемпионате Франции.

Так, победный поединок серба против представителя Колумбии Даниэля Ривероса (АТР №153) стал 71-м выигранным матчем Новака на Roland Garros.

К тому же, Джокович и Федерер являются единственными теннисистами, которые добыли более 70 побед на всех турнирах Большого Шлема. На Открытом чемпионате Франции больше всех триумфов одержал испанец Рафаэль Надаль - 95 побед.