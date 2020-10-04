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Джокович опередил Федерера по количеству выигранных матчей на Roland Garros
Серб опередил швейцарца
Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович опередил швейцарскую легенду Роджера Федерера (АТР №4) по количеству выигранных матчей на Открытом чемпионате Франции.
Так,
К тому же, Джокович и Федерер являются единственными теннисистами, которые добыли более 70 побед на всех турнирах Большого Шлема. На Открытом чемпионате Франции больше всех триумфов одержал испанец Рафаэль Надаль - 95 побед.
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