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Джокович опередил Федерера по количеству выигранных матчей на Roland Garros

Теннис
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Серб опередил швейцарца

Джокович опередил Федерера по количеству выигранных матчей на Roland Garros
UA-Футбол
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Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович опередил швейцарскую легенду Роджера Федерера (АТР №4) по количеству выигранных матчей на Открытом чемпионате Франции.

Так, победный поединок серба против представителя Колумбии Даниэля Ривероса (АТР №153) стал 71-м выигранным матчем Новака на Roland Garros.

К тому же, Джокович и Федерер являются единственными теннисистами, которые добыли более 70 побед на всех турнирах Большого Шлема. На Открытом чемпионате Франции больше всех триумфов одержал испанец Рафаэль Надаль - 95 побед.

Напомним, что сегодня Элина Свитолина сыграет матч 1/8 финала Roland Garros.

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В статье: Новак Джокович Роджер Федерер
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