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Марта Костюк вышла в финал турнира в Мейконе
Украинка будет играть за титул
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №113) вышла в финал турнира ITF в Мейконе (США).
В полуфинальном матче она одолела представительницу Польши Магдалену Фрех (WTA №165).
Счет встречи 2-0 (6-3; 6-2) в пользу нашей соотечественницы, в активе которой 6 реализованных брейков.
В матче за титул она встретится с американкой Кэтрин Белис (WTA №173), которая на отказе прошла Варвару Лепченко (WTA №186).
Напомним, что ранее
Отметим, что украинец Сачко
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