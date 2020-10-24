Марта Костюк вышла в финал турнира в Мейконе

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №113) вышла в финал турнира ITF в Мейконе (США).

В полуфинальном матче она одолела представительницу Польши Магдалену Фрех (WTA №165).

Счет встречи 2-0 (6-3; 6-2) в пользу нашей соотечественницы, в активе которой 6 реализованных брейков.

В матче за титул она встретится с американкой Кэтрин Белис (WTA №173), которая на отказе прошла Варвару Лепченко (WTA №186).

Напомним, что ранее определились финалистки турнира в Остраве.