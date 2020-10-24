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Марта Костюк вышла в финал турнира в Мейконе

Теннис
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Украинка будет играть за титул

Марта Костюк вышла в финал турнира в Мейконе
UA-Футбол
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Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №113) вышла в финал турнира ITF в Мейконе (США).

В полуфинальном матче она одолела представительницу Польши Магдалену Фрех (WTA №165).

Счет встречи 2-0 (6-3; 6-2) в пользу нашей соотечественницы, в активе которой 6 реализованных брейков.

В матче за титул она встретится с американкой Кэтрин Белис (WTA №173), которая на отказе прошла Варвару Лепченко (WTA №186).

Напомним, что ранее определились финалистки турнира в Остраве.

Отметим, что украинец Сачко сенсационно выиграл матч на турнире в Вене.

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В статье: Марта Костюк
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