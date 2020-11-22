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Доминик Тим: После такого трудного пути к финалу я постараюсь сделать все возможное, чтобы взять титул
Комментарий австрийца
Австрийский теннисист, третья ракетка мира Доминик Тим прокомментировал
"Это была психологическая битва. Я был очень напряженный на тай-брейке второго сета, потому что играть с такими легендами всегда что-то особенное. Попасть в финал здесь, на итоговом, очень важное для меня событие. Я думал, что после моего первого большого титула в Нью-Йорке, может быть, я стану немного спокойнее, но это было ошибкой. Я был таким же напряженным и нервным, как и раньше.
Этот матч был на грани, как и каждый на этом турнире. Все-таки лучшие теннисисты мира играют между собой. Сейчас я счастлив и теперь постараюсь подготовиться к завтрашнему дню.
После такого трудного пути к финалу, преодолев трудности на групповом этапе и в сегодняшнем матче, я постараюсь сделать все возможное, чтобы взять титул. В любом случае независимо от результата второго полуфинала кто-то возьмет итоговый впервые. И сегодня, и завтра они оба выложатся на все 100%, но я с нетерпением жду финала. Это будет последний матч очень важного и трудного для всех года. Мы постараемся сделать классное шоу для всех зрителей" - сказал он.
Напомним, что ранее Новак Джокович
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