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Марта Костюк выступит на турнире WTA в Абу-Даби

Теннис
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Украинка сыграет вместо Бенчич

Марта Костюк выступит на турнире WTA в Абу-Даби
UA-Футбол
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Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №99) выступит на турнире в Абу-Даби. На соревнованиях она заменит 12-ю ракетку мира Белинду Бенчич.

Всего восемь участниц снялись с турнира, который стартует 6 января: Белинда Бенчич, Сайсай Чжэн, Каролин Гарсия, Елена Остапенко, Даниэль Коллинс, Патриция Мария Цыг, Катерина Синякова, Элисон Ван Эйтванк.

Напомним, что ранее Марта Костюк встретила новый год в Дубай.

Отметим, что Элина Свитолина вошла в 2021 с новыми образами.

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В статье: Марта Костюк
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