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Марта Костюк выступит на турнире WTA в Абу-Даби
Украинка сыграет вместо Бенчич
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №99) выступит на турнире в Абу-Даби. На соревнованиях она заменит 12-ю ракетку мира Белинду Бенчич.
Всего восемь участниц снялись с турнира, который стартует 6 января: Белинда Бенчич, Сайсай Чжэн, Каролин Гарсия, Елена Остапенко, Даниэль Коллинс, Патриция Мария Цыг, Катерина Синякова, Элисон Ван Эйтванк.
Напомним, что ранее Марта Костюк
Отметим, что Элина Свитолина
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