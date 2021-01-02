Марта Костюк выступит на турнире WTA в Абу-Даби

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №99) выступит на турнире в Абу-Даби. На соревнованиях она заменит 12-ю ракетку мира Белинду Бенчич.

Всего восемь участниц снялись с турнира, который стартует 6 января: Белинда Бенчич, Сайсай Чжэн, Каролин Гарсия, Елена Остапенко, Даниэль Коллинс, Патриция Мария Цыг, Катерина Синякова, Элисон Ван Эйтванк.

Напомним, что ранее Марта Костюк встретила новый год в Дубай.