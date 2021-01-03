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Стали известны пары с участием украинок на турнире в Абу-Даби
Наши достойно представят страну
5 января в Абу-Даби (ОАЭ) стартует турнир WTA-серии. Наши спортсменки будут представлены как в одиночном, так и в парном разрядах.
Так, Людмила Киченок сыграет вместе с американкой Кейтлин Кристиан, Надежда Киченок и Екатерина Бондаренко выступят дуэтом, а Марта Костюк поборется вместе со словенкой Андреей Клепач.
В одиночке выступят Элина Свитолина и Марта Костюк, которая
Напомним, что ранее Свитолина
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