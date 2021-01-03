Стали известны пары с участием украинок на турнире в Абу-Даби

5 января в Абу-Даби (ОАЭ) стартует турнир WTA-серии. Наши спортсменки будут представлены как в одиночном, так и в парном разрядах.

Так, Людмила Киченок сыграет вместе с американкой Кейтлин Кристиан, Надежда Киченок и Екатерина Бондаренко выступят дуэтом, а Марта Костюк поборется вместе со словенкой Андреей Клепач.

В одиночке выступят Элина Свитолина и Марта Костюк, которая пробилась на соревнования в качестве запасной.