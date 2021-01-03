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Стали известны пары с участием украинок на турнире в Абу-Даби

Теннис
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Наши достойно представят страну

Стали известны пары с участием украинок на турнире в Абу-Даби
UA-Футбол
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5 января в Абу-Даби (ОАЭ) стартует турнир WTA-серии. Наши спортсменки будут представлены как в одиночном, так и в парном разрядах.

Так, Людмила Киченок сыграет вместе с американкой Кейтлин Кристиан, Надежда Киченок и Екатерина Бондаренко выступят дуэтом, а Марта Костюк поборется вместе со словенкой Андреей Клепач.

В одиночке выступят Элина Свитолина и Марта Костюк, которая пробилась на соревнования в качестве запасной.

Напомним, что ранее Свитолина сняла очередной ролик для Tik-Tock.

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В статье: Абу Диаби Элина Свитолина Марта Костюк Надежда Киченок Людмила Киченок
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