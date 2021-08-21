Швейцарская сенсация Тайхман: На ​​корте - работа, и подруга превращается в соперницу

Швейцарская теннисистка, главная неожиданность турнира в Цинциннати (США) Жиль Тайхман (WTA №76) прокомментировала победу над олимпийской чемпионкой Токио 2020 в 1/4 финала турнира. Ее слова цитирует WTA:

"Я с самого начала отлично себя чувствовала. Хорошо подавала, входила в корт с коротких мячей, хорошо защищалась, хорошо двигалась. В целом у меня все получалось.

Мы с Белиндой обнялись до матча, обнялись после матча. Мы знаем, что на корте - работа, и подруга превращается в соперницу. У нее такое же настроение" - сказала она.