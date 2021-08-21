  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Швейцарская сенсация Тайхман: На ​​корте - работа, и подруга превращается в соперницу
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Швейцарская сенсация Тайхман: На ​​корте - работа, и подруга превращается в соперницу

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

Комментарий теннисистки

Швейцарская сенсация Тайхман: На ​​корте - работа, и подруга превращается в соперницу

UA-Футбол
Новина українською

Швейцарская теннисистка, главная неожиданность турнира в Цинциннати (США) Жиль Тайхман (WTA №76) прокомментировала победу над олимпийской чемпионкой Токио 2020 в 1/4 финала турнира. Ее слова цитирует WTA:

"Я с самого начала отлично себя чувствовала. Хорошо подавала, входила в корт с коротких мячей, хорошо защищалась, хорошо двигалась. В целом у меня все получалось.

Мы с Белиндой обнялись до матча, обнялись после матча. Мы знаем, что на корте - работа, и подруга превращается в соперницу. У нее такое же настроение" - сказала она.

Напомним, что ранее сборная Украины по шашкам стала чемпионом мира.

Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...