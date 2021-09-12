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Радукану побила неожиданный рекорд по итогам US Open
Британка прыгнет в рейтинге
Getty Images/Global Images Ukraine
Британская теннисистка Эмма Радукану (WTA №150) после
Триумф на американском Большом Шлеме позволил установить ей историческую достижение - она стала теннисисткой, которая заработала больше всех в истории этого вида спорта очков по итогам одного турнира - 2040.
Также Радукану стала первым в истории "квалифаером", которой удалось выиграть титул Grand Slam.
Напомним, что ранее королева Елизавета ІІ и премьер-министр Джонсон
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