Радукану побила неожиданный рекорд по итогам US Open

Британская теннисистка Эмма Радукану (WTA №150) после победы в финале US Open поднимется на 23 позицию мирового рейтинга.

Триумф на американском Большом Шлеме позволил установить ей историческую достижение - она ​​стала теннисисткой, которая заработала больше всех в истории этого вида спорта очков по итогам одного турнира - 2040.

Также Радукану стала первым в истории "квалифаером", которой удалось выиграть титул Grand Slam.