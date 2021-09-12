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Радукану побила неожиданный рекорд по итогам US Open

Теннис
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Британка прыгнет в рейтинге

Радукану побила неожиданный рекорд по итогам US Open

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Британская теннисистка Эмма Радукану (WTA №150) после победы в финале US Open поднимется на 23 позицию мирового рейтинга.

Триумф на американском Большом Шлеме позволил установить ей историческую достижение - она ​​стала теннисисткой, которая заработала больше всех в истории этого вида спорта очков по итогам одного турнира - 2040.

Также Радукану стала первым в истории "квалифаером", которой удалось выиграть титул Grand Slam.

Напомним, что ранее королева Елизавета ІІ и премьер-министр Джонсон поздравили Эмму с победой.

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В статье: US Open-2021 Эмма Радукану
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