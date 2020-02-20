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Подолье проведет встречу с болельщиками, которые недовольны подписанием вратаря, игравшего в России

Вторая лига
(1 голосов)

Олег Чуваев играл в России в 2014-16

Подолье проведет встречу с болельщиками, которые недовольны подписанием вратаря, игравшего в России
Новина українською

Хмельницкое "Подолье", которое выступает во Второй Лиге, на днях подписало вратаря Олега Чуваева.

И все бы ничего, вот только не всем болельщикам команды понравился такой трансфер. Все дело в том, что Чуваев в разгар российско-украинской войны (2014-16) выступал за российские клубы "Химик" и "Томь".

Поэтому клуб решил провести встречу с болельщиками, обсудить трансфер и сгладить острые углы.

"Мы против разного рода спекуляций, провокаций и домыслов, а за открытый и конкретный диалог, который даст возможность найти консенсус и уладить неприятную ситуацию", – сказано в заявлении клуба.

Встреча состоится сегодня, в 17.00 на стадионе "Подолье".

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В статье: Олег Чуваев Подолье (Хмельницкий)
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Источник:
ФК Подолье

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