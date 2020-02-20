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Подолье проведет встречу с болельщиками, которые недовольны подписанием вратаря, игравшего в России
Олег Чуваев играл в России в 2014-16
Хмельницкое "Подолье", которое выступает во Второй Лиге, на днях подписало вратаря Олега Чуваева.
И все бы ничего, вот только не всем болельщикам команды понравился такой трансфер. Все дело в том, что Чуваев в разгар российско-украинской войны (2014-16) выступал за российские клубы "Химик" и "Томь".
Поэтому клуб решил провести встречу с болельщиками, обсудить трансфер и сгладить острые углы.
"Мы против разного рода спекуляций, провокаций и домыслов, а за открытый и конкретный диалог, который даст возможность найти консенсус и уладить неприятную ситуацию", – сказано в заявлении клуба.
Встреча состоится сегодня, в 17.00 на стадионе "Подолье".