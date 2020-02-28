Диназ подписал шестерых новичков

Вышгородский "Диназ" подписал контракты сразу с шестью новичками.

Игроками команды стали защитники Святослав Грабчак и Андрей Карвацкий, хавбеки Захар Добровольский и Сергей Долженко, а также форварды Максим Гыда и Александр Апанчук.

Тренерский штаб "Диназа" остановил свой выбор на этих кандидатах надеясь, что они создадут дополнительную конкуренцию в составе.

Отметим, что последним клубом 23-летнего Грабчака был армянский ФК "Ереван", 22-летний Карвацкий до недавнего времени играл за литовский "Паневежис", 16-летний Добровольский является воспитанником "Диназа", 22-летний Долженко выступал за любительское "Межигорье", 21-летний Гыда – за молодежную команду "Колоса" из Ковалевки, а 26-летний Апанчук – за аматорский "Джуниорс" из Киевской области.