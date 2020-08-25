"Даже цвета формы не пришлось менять" - главный тренер Кривбасса рассказал о слиянии с Горняком

Главный тренер новосозданного "Кривбасса" Геннадий Приходько рассказал о том, как проходил процесс объединения с криворожским "Горняком".

"Возрождение "Кривбасса" стало возможным благодаря объединению с "Горняком", который в последние годы представлял Кривой Рог во Второй лиге.

Именно от "Горняка" перешли президент клуба, тренерский штаб, футболисты. Кстати, играть "Кривбасс" будет на стадионе, где ранее принимал соперников "Горняк".

Более того, даже цвета игровой формы не пришлось менять, они у "Кривбасса" и "Горняка" оказались одинаковыми - красно-белыми...", - сказал Приходько.