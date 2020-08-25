  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. "Даже цвета формы не пришлось менять" - главный тренер Кривбасса рассказал о слиянии с Горняком
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Даже цвета формы не пришлось менять" - главный тренер Кривбасса рассказал о слиянии с Горняком

Вторая лига
(1 голосов)

Как Кривбасс проглотил Горняк

"Даже цвета формы не пришлось менять" - главный тренер Кривбасса рассказал о слиянии с Горняком
Новина українською

Главный тренер новосозданного "Кривбасса" Геннадий Приходько рассказал о том, как проходил процесс объединения с криворожским "Горняком".

"Возрождение "Кривбасса" стало возможным благодаря объединению с "Горняком", который в последние годы представлял Кривой Рог во Второй лиге.

Именно от "Горняка" перешли президент клуба, тренерский штаб, футболисты. Кстати, играть "Кривбасс" будет на стадионе, где ранее принимал соперников "Горняк".

Более того, даже цвета игровой формы не пришлось менять, они у "Кривбасса" и "Горняка" оказались одинаковыми - красно-белыми...", - сказал Приходько.

Напомним, что "Кривбасс" был заявлен во Вторую лигу, перед командой ставится задача повышения в классе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Геннадий Приходько
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...