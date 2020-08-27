Президент Кривбасса рассказал о целях на сезон

Президент "Кривбасса" Константин Караманиц рассказал о ближайших целях. В дебютном сезоне после возрождения клуб из Кривого Рога намерен пробиться в Первую лигу.

"Это момент, когда нам нужно было выступить, возродить "Кривбасс" и поставить задачи, которые теперь необходимо выполнять. В первую очередь, это выход в Первую лигу. Будем двигаться от матча к матчу", – сказал Караманиц.

Отметим, накануне "Кривбасс" обыграл "Черкащину" (4:2) в рамках первого предварительного раунда Кубка Украины.