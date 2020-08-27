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Президент Кривбасса рассказал о целях на сезон
Клуб намерен сразу же выйти в Первую лигу
Президент "Кривбасса" Константин Караманиц рассказал о ближайших целях. В дебютном сезоне после возрождения клуб из Кривого Рога намерен пробиться в Первую лигу.
"Это момент, когда нам нужно было выступить, возродить "Кривбасс" и поставить задачи, которые теперь необходимо выполнять. В первую очередь, это выход в Первую лигу. Будем двигаться от матча к матчу", – сказал Караманиц.
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Отметим, накануне "Кривбасс" обыграл "Черкащину" (4:2) в рамках первого предварительного раунда Кубка Украины.
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (5)
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ShtanGa (Славське)
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Onside (Чернігів)
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Vyacheslav Dadyka
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alex.belogubko (одесса)
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дедушка (Сумы)
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