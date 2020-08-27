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Президент Кривбасса рассказал о целях на сезон

Вторая лига
(1 голосов)

Клуб намерен сразу же выйти в Первую лигу

Президент Кривбасса рассказал о целях на сезон
Новина українською

Президент "Кривбасса" Константин Караманиц рассказал о ближайших целях. В дебютном сезоне после возрождения клуб из Кривого Рога намерен пробиться в Первую лигу.

"Это момент, когда нам нужно было выступить, возродить "Кривбасс" и поставить задачи, которые теперь необходимо выполнять. В первую очередь, это выход в Первую лигу. Будем двигаться от матча к матчу", – сказал Караманиц.

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Отметим, накануне "Кривбасс" обыграл "Черкащину" (4:2) в рамках первого предварительного раунда Кубка Украины.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Константин Караманиц
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (5)
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ShtanGa (Славське)
27.08.2020 в 16:53
Просто сором
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+1
0
Onside (Чернігів)
27.08.2020 в 16:50
Є гарантований метод: на кожній домашній грі нехай Юзік закриває собою і своєю неприкасаємістю вихід з роздягалень для команд гостей. Вони не виходять - їм зараховують технарь, а спостерігач матчу увозить певну суму зеленими в подяку за героїчно проявлену сліпоту
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+2
0
Vyacheslav Dadyka
27.08.2020 в 17:10
Пхахах
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0
0
alex.belogubko (одесса)
27.08.2020 в 16:46
надо посоветоваться с ЗЕ --какая 1 лига сразу в УПЛ
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+1
0
дедушка (Сумы)
27.08.2020 в 16:39
ФК Юзик вперед
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+3
0


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