Протасов: Кривбасс заслуживает право на жизнь

Первый вице-президент УАФ Олег Протасов в эфире ТК "Футбол" прокомментировал возрождение криворожского "Кривбасса".

"Я очень рад снова находиться на родине. И рад, что возвращается к жизни один из клубов, который оставил яркий след в футболе, который заслуживает право на жизнь", – сказал Протасов.