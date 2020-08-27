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Протасов: Кривбасс заслуживает право на жизнь

Вторая лига
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Руководство УАФ приветствует возрождение клуба

Протасов: Кривбасс заслуживает право на жизнь
Новина українською

Первый вице-президент УАФ Олег Протасов в эфире ТК "Футбол" прокомментировал возрождение криворожского "Кривбасса".

"Я очень рад снова находиться на родине. И рад, что возвращается к жизни один из клубов, который оставил яркий след в футболе, который заслуживает право на жизнь", – сказал Протасов.

Напомним, что "Кривбасс" был возрожден по поручению президента Зеленского на базе "Горняка". Вчера команда сыграла свой первй официальный матч, в рамках первого предварительного этапа Кубка Украины обыграв "Черкащину" (4:2).

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В статье: Олег Протасов Кривбасс (Кривой Рог) УАФ
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Источник:
ТК Футбол

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