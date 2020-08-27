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Протасов: Кривбасс заслуживает право на жизнь
Руководство УАФ приветствует возрождение клуба
Первый вице-президент УАФ Олег Протасов в эфире ТК "Футбол" прокомментировал возрождение криворожского "Кривбасса".
"Я очень рад снова находиться на родине. И рад, что возвращается к жизни один из клубов, который оставил яркий след в футболе, который заслуживает право на жизнь", – сказал Протасов.
Напомним, что "Кривбасс" был возрожден по поручению президента Зеленского на базе "Горняка". Вчера команда сыграла свой первй официальный матч, в рамках первого предварительного этапа Кубка Украины