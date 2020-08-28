Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фомин, Кучер, Федорив и сын Горяинова - Металл огласил заявку на сезон
Клуб сыграет свой первый официальный матч уже в субботу
Новосозданный харьковский "Металл" сообщил о том, что УАФ утвердила заявку клуба на сезон 2020/21.
Из известных и интересных имен в заявке "Металла" можно выделить Виталия Федорива, Александра Кучера (играющий тренер), Алексея Горяинова (сын Александра Горяинова) и Руслана Фомина.
Вратари: Артур Денчук ("Авангард" – предыдущий клуб), Даниил Каневцев ("Ворскла"), Виталий Чеботарев ("Таврия")
Защитники: Виталий Федорив ("Нижний Новгород"), Николай Ярош ("Динамо" U-21), Александр Кучер ("Карпаты"), Евгений Стрельцов ("Олимпия" Савинцы), Александр Мизюк ("Волчанск"), Самюэль Мандей, Дмитрий Антонов (оба – "Маяк", Валки)
Полузащитники: Сергей Романов ("Металлист-1925"), Евгений Лозовой ("Горняк-Спорт"), Егор Демченко ("Авангард"), Антон Поступаленко ("Торпедо-БелАз", Беларусь), Андрей Ралюченко ("Горняк-Спорт"), Владислав Нехтий ("Авангард"), Максим Багачинский, Алексей Горяинов (оба – "Олимпик-УФК")
Нападающие: Сергей Давыдов ("Металлист-1925"), Евгений Рязанцев ("Динамо" U-19), Руслан Фомин ("Мариуполь")
Напомним, что клуб будет выступать во
Новости по теме
- 14:02 Украинские Готовы к объединению. Стороженко прокомментировал сосуществование Металла и Металлиста 1925
- 23:56 Украинские Фомин: Красников - мой второй папа. Я сразу согласился перейти в Металл
- 19:45 Украинские Больше Карпат, спешка Перемоги и черкасские антагонисты - знакомство с пополнением Второй лиги