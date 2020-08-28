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Фомин, Кучер, Федорив и сын Горяинова - Металл огласил заявку на сезон

Вторая лига
(1 голосов)

Клуб сыграет свой первый официальный матч уже в субботу

Фомин, Кучер, Федорив и сын Горяинова - Металл огласил заявку на сезон
Новина українською

Новосозданный харьковский "Металл" сообщил о том, что УАФ утвердила заявку клуба на сезон 2020/21.

Из известных и интересных имен в заявке "Металла" можно выделить Виталия Федорива, Александра Кучера (играющий тренер), Алексея Горяинова (сын Александра Горяинова) и Руслана Фомина.

Вратари: Артур Денчук ("Авангард" – предыдущий клуб), Даниил Каневцев ("Ворскла"), Виталий Чеботарев ("Таврия")

Защитники: Виталий Федорив ("Нижний Новгород"), Николай Ярош ("Динамо" U-21), Александр Кучер ("Карпаты"), Евгений Стрельцов ("Олимпия" Савинцы), Александр Мизюк ("Волчанск"), Самюэль Мандей, Дмитрий Антонов (оба – "Маяк", Валки)

Полузащитники: Сергей Романов ("Металлист-1925"), Евгений Лозовой ("Горняк-Спорт"), Егор Демченко ("Авангард"), Антон Поступаленко ("Торпедо-БелАз", Беларусь), Андрей Ралюченко ("Горняк-Спорт"), Владислав Нехтий ("Авангард"), Максим Багачинский, Алексей Горяинов (оба – "Олимпик-УФК")

Нападающие: Сергей Давыдов ("Металлист-1925"), Евгений Рязанцев ("Динамо" U-19), Руслан Фомин ("Мариуполь")

Напомним, что клуб будет выступать во Второй лиге и уже 29-го августа сыграет дебютирует на профессиональном уровне в предварительном раунде Кубка Украины матчем против "ВПК-Агро".

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В статье: Руслан Фомин Александр Кучер Виталий Федорив ФК Металл Алексей Горяинов
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Комментарии (1)
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Siren05 (Мариуполь)
28.08.2020 в 19:20
Удачи!
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