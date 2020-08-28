Фомин, Кучер, Федорив и сын Горяинова - Металл огласил заявку на сезон

Новосозданный харьковский "Металл" сообщил о том, что УАФ утвердила заявку клуба на сезон 2020/21.

Из известных и интересных имен в заявке "Металла" можно выделить Виталия Федорива, Александра Кучера (играющий тренер), Алексея Горяинова (сын Александра Горяинова) и Руслана Фомина.

Вратари: Артур Денчук ("Авангард" – предыдущий клуб), Даниил Каневцев ("Ворскла"), Виталий Чеботарев ("Таврия")

Защитники: Виталий Федорив ("Нижний Новгород"), Николай Ярош ("Динамо" U-21), Александр Кучер ("Карпаты"), Евгений Стрельцов ("Олимпия" Савинцы), Александр Мизюк ("Волчанск"), Самюэль Мандей, Дмитрий Антонов (оба – "Маяк", Валки)

Полузащитники: Сергей Романов ("Металлист-1925"), Евгений Лозовой ("Горняк-Спорт"), Егор Демченко ("Авангард"), Антон Поступаленко ("Торпедо-БелАз", Беларусь), Андрей Ралюченко ("Горняк-Спорт"), Владислав Нехтий ("Авангард"), Максим Багачинский, Алексей Горяинов (оба – "Олимпик-УФК")

Нападающие: Сергей Давыдов ("Металлист-1925"), Евгений Рязанцев ("Динамо" U-19), Руслан Фомин ("Мариуполь")