  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Полесье подписало защитника, который выступал в "чемпионате ЛНР". Ультрас выступили с заявлением
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полесье подписало защитника, который выступал в "чемпионате ЛНР". Ультрас выступили с заявлением

Вторая лига
(4 голосов)

Фанаты обещают принять решительные меры

Полесье подписало защитника, который выступал в "чемпионате ЛНР". Ультрас выступили с заявлением
Новина українською

Житомирское "Полесье" объявило о подписании защитника Алексея Лобова.

Клуб заявил о том, что футболист с 2017 года выступал в "Авангарде", однако умолчал о том, что в 2015-16 годах защитник играл в так называемом "чемпионате ЛНР" ("Горняк" Ровеньки, "Шахтер" Красный Луч, "Далевец" Луганск, ЦСКА НМ).

При этом, ультрас "Полесья" выступили против подписания игрока, сделав заявление руководству клуба.

"Новичок нашей УКРАИНСКОЙ команды "Полесье" - Алексей Лобов к нам пришел из "Краматорска". Но есть но...

До 2017 года это "усиление" играло за какие-то типа клубы в составе лнрии. Бл@@ь, ЛНР!!! И это в те времена, когда украинцы, с оружием в руках защищают свою страну от сепаратистов и расиянской мерзости. А сейчас он в Украине. Сейчас он в нашем городе! Житомир - город украинской военной славы А такой футболист - плевок в лицо житомирянам!

Обращаемся к руководству "Полесья". Вы издеваетесь? Где вы находите таких игроков? Ждем официальную позицию клуба. Если клуб попытается продвинуть дальше и реабилитировать этого черта с лнровских терриконов – наша реакция будет", – сказано в заявлении ультрас.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Полесье (Житомир) Алексей Лобов
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
White ZT Family

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (60)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
ascent (Луксор)
28.08.2020 в 21:26
Кстати, не знаю за другие команды, но посмотрел в инете про Далевец - это команда университета и играют там студенты... Кто-то танцует, поет, участвует в самодеятельности, а студенты - играют в футбол. А Лобов - тоже наверное учился в универе, раз играл за Далевец... или петь и танцевать можно, а играть в футбол для студентов и школьников - нельзя?
Ответить
+2
-7
Smooth da Hustler (Львів)
28.08.2020 в 21:38
Во время 2й мировой, люди живущие на захваченой территории также работали и в меру возможности учились, но точно не играли за команды под началом захватчиков и сепаратни
Ответить
+6
-2
avatar
ascent (Луксор)
28.08.2020 в 21:50
Под каким началом? Что вы все чушь несете? Это же футбол! Студенты учатся под началом? Врачи лечат под началом? Как Украина заботилась о людях, которые там остались? Она платила учителям, врачам? Дети растут - им нужно лечение и воспитание, и СПОРТ! 6-ть лет! Если ребенку было 12 лет, то сейчас ему 18-ть! Если он учился в спрот-интернате на футболиста, то в 18-ть он продолжает играть - это его мечта и выбор, как у кого-то играть на скрипке. Вы же не кричите, что этот играл на скрипке в ЛНР или ДНР?
+1
-5
Arsenals (Днепр)
28.08.2020 в 22:12
Угомонись гнида сепарская!!!!!
Ответить
+3
-1
ЖИТОМИР (Житомир)
28.08.2020 в 21:20
ну он ведь в футбол играл, а не воевал или призывал кого-то к сепаратизму!
Ответить
+4
-9
Arsenals (Днепр)
28.08.2020 в 22:14
А моторылло всего лишь украинцев убивал - подумаешь!Вот ты безмозглая ВАТА!!!!
Ответить
+3
0
Сеш (Дніпро)
28.08.2020 в 22:18
Если б твою жену сосед насиловал, а другой свечку держал, ты б его позвал 100 грам выпить?
Ответить
+1
0
Сеш (Дніпро)
28.08.2020 в 22:19
Это для всей тупорылой ваты
+1
0
sam (Дніпро)
28.08.2020 в 21:11
Нелегко нам будет, ребята. Когда ты живешь и понимаешь, что ты - украинец, а рядом - сепар, которого все чаще тебе советуют "понять и простить"...Я за то, что каждый из них должен ответить. Если не по закону (т.к. у зесобак он свой, как и понятия чести и совести), значит, по-пацански, если власть выбора нам не оставила...
Ответить
+11
-2
avatar
ascent (Луксор)
28.08.2020 в 21:20
За что футболисту отвечать и перед кем? Перед диванными патриотами? Футболист - одна из самых мирных профессий, наряду с врачами и учителями! То все кричат "Вернём Донбасс!", то "Там все сепары!". Вы определитесь: нужен ли вам Донбасс с сепарами?
Ответить
+4
-10
Footballhead (м. Чернігів)
28.08.2020 в 21:22
Мені? Нє, вас депортувати всіх треба на вашу Родіну. Земля наша, ви - нє.
+10
-4
avatar
ascent (Луксор)
28.08.2020 в 21:30
О какой земле идет речь? И кого надо депортировать и куда? И что там про Крым и жителей Крыма? Куда их нужно депортировать?
+3
-5
sam (Дніпро)
28.08.2020 в 21:31
Да идите вы, донбасята лишнехромосомные, в припрыжку. Вы - не нужны ни кому. Не Роисси, которой очко своими языками отполировали, не Украине даром, твари продажные.
+6
-4
avatar
ascent (Луксор)
28.08.2020 в 21:34
Ну вот, то вернем, то не нужны? Вы определитесь, кто тут сепар: донецкие, луганские или те, кто кричит, что не нужны Украине даром! А за что тогда украинцы воевали? Мне кажется, что ты и есть настоящий СЕПАР!
+2
-5
sam (Дніпро)
28.08.2020 в 21:36
Не путай украинскую землю с генетическим мусором, который на ней поселился.
+6
-3
avatar
ascent (Луксор)
28.08.2020 в 21:38
генетический мусор? Попахивает расизмом: одна национальность ставит себя выше другой. А я думал, что Украина - правовое государство...
+2
-5
avatar
ascent (Луксор)
28.08.2020 в 21:41
А когда сформировалась украинская земля: можно по годам и по областям? Мне казалось, что Украина многонациональная страна с демократическими принципами...
+2
-6
sam (Дніпро)
28.08.2020 в 21:46
Расизм?)) Да я бы вас, недоукраинцы-недороссияне, на столбах бы развесил. От Луксора до Луганска...
+6
-3
avatar
ascent (Луксор)
28.08.2020 в 21:52
На диване тебе будет сложно это сделать...
+1
-4
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
28.08.2020 в 21:08
шахтар красний луч не знав, що у "даунецких" новий клуб-кумир у такому відстійнику й футбол (якщо те футболом назвати можна) відстійний
Ответить
+5
-3
avatar
ascent (Луксор)
28.08.2020 в 20:59
6-лет прошло, может для кого-то это не понятно, но люди в ЛНР работают, болеют, учатся, рожают, ходят в кинотиатру смотреть фильму, смотрят ЛЧ и ЛЕ и да играют в футбол... Пекари - пекут хлеб, врачи - лечат людей, учителя - учат детей, а футболисты - играют в футбол, что тут странного? Или они должны лечь, ничего не делать и ждать смерти?
Ответить
+4
-9
Footballhead (м. Чернігів)
28.08.2020 в 21:00
А донєцкіє, як завжди, продають Україну, да-да-да. Плавали, знаємо. Спасибо жителям Донбасса.
Ответить
+7
-5
avatar
ascent (Луксор)
28.08.2020 в 21:01
Спасибо жителям Киева...
+4
-11
Footballhead (м. Чернігів)
28.08.2020 в 21:02
Нє, стрілочнику, так базар не піде. "Спасибо" тут тільки вам треба говорити, ви ж свого монакієвського папіка облизували від і до. Кривбас Зєлєнского ненавидить, приміром, а ви лижете й лижете, наче досі 10-й на дворі.
+4
-2
avatar
ascent (Луксор)
28.08.2020 в 21:03
Ну тогда огласите список профессий, которыми можно заниматься и которыми нельзя...
+3
-5
avatar
ascent (Луксор)
28.08.2020 в 21:05
Зеленский - всенародно избранный президент.
+2
-6
avatar
ascent (Луксор)
28.08.2020 в 21:07
Ответы будут?
+3
-5
ffggpl (Харьков)
28.08.2020 в 21:16
Список профессий хотите? Нужно в первую очередь быть ГРАЖАНИНОМ своего государства. А Вы все упрощаете до списка пофессий.
Ответить
+6
-4
avatar
ascent (Луксор)
28.08.2020 в 21:35
А конкретнее, а то я вам этих патриотических лозунгов с десяток за минуту накидаю?
+2
-4
Footballhead (м. Чернігів)
28.08.2020 в 20:55
Опача, ватна ботва понабігла. Давно ж тут перепису ідіотів не проводилось.
Ответить
+5
-3
spolesskiy (Житомир)
28.08.2020 в 20:48
1. Вопрос ко всем, кто требует казнить футболиста (предать анафеме, прочее): Пробовали себя поставить на место тех, кто оказался в оккупации - в Донбассе, Крыму? На место тех, кому некуда было выехать, негде было работать??? Уверен - нет....И ваши хрюканья в адрес именно футболиста - просто хрюканье, ни более, ни менее: как ему жить-то нужно было - на какие средства???2. Уверен, СБУ проверило этого парня: были бы косяки в духе "ура, пришли козлобородые, освободили от бандеровцев" - парень занимался бы спортом где-то в СИЗО. Не пытайтесь быть похожими на тех, кто после освобождения территории СССР от немцев (1944-45 гг) требовал судить всех, кто работал на оккупированной территории....А, ведь, судили, и сроки давали - не за сотрудничество с гестапо, абвером, СС - за работу железнодорожником, работягой на заводе, конюхом или водителем, и давали по 4-8 лет....3. Говорите - подтвердить преданность Украине лозунгами "Смерть ЛНР" и "Слава Украине"? Дык, половина депутатов ВР такое кричат, а патриотами не являются - скорее наоборот, если судить по принимаемым законам... Может, не стоит смешивать политику и спорт? Не стоит за уши притягивать то, что никак не состыкуется? Или хотите походить на оголтелых козлобородо-фашистов из-за поребрика, которым и думать не нужно - им все разжевывают и вбрасывают в пасть соловьево-гордоно-скабеевы? Может, не стоит позориться, и опускаться до уровня московитов - с лишней хромосомой и стекломоем-бояркой в черепной коробке вместо мозгов?
Ответить
+7
-10
ts0y (Чернигов)
28.08.2020 в 20:50
А чтор ставить, контракт с ЗСУ, деньги семье, а сам защищай свою землю? не Тоже сепаратор, сгинь енчистая
Ответить
+6
-1
Footballhead (м. Чернігів)
28.08.2020 в 20:51
Чемодан, вокзал, Россія.
Ответить
+11
-4
magnumm (Шепетовка)
28.08.2020 в 20:51
чемодан ,вокзал , ато))
+2
-7
magnumm (Шепетовка)
28.08.2020 в 20:53
spolesskiy (Житомир) - красава! 100% здравый смысл.. но рукоблудам этого не понять
Ответить
+3
-6
Arsenals (Днепр)
28.08.2020 в 22:18
еще один ватный уе****ок вылез
0
0
avatar
Полiccя (Житомир)
28.08.2020 в 21:15
вспомни как на Донбассе убили 16 летнего футболиста Чубенко за сине-желтую ленточку , а теперь посмотри на это мурло которое играла за центральный спорт клуб милиции лнр . тебе все еще пох ? А мне не все равно и " не какая разница" . Соберем билет и этому футбольору и если понадобиться и тому придурку который подписал этого сепара
Ответить
+10
-3
avatar
BigGar (Княгинин (Луганськ))
28.08.2020 в 21:44
1
Ответить
+1
0
avatar
BigGar (Княгинин (Луганськ))
28.08.2020 в 21:44
2
Ответить
0
0
avatar
BigGar (Княгинин (Луганськ))
28.08.2020 в 21:45
был на его месте .. сам из Луганска, вывез семью, бросил работу, квартиру .. твой заброс не принимаю! Остался там, все, сиди дальше и жди "освобождения". Нечего бегать через границу! И не надо на жалость давить, шесть лет прошло, а я как вижу мокшанский аквафреш, с катушек слетаю! А он там м..ля, играл .. да пошел он в п..у!
Ответить
+7
-3
avatar
ascent (Луксор)
28.08.2020 в 22:09
Кто-то сбежал, а кто-то остался, у всех свои причины: мать, отец, родня... Если мы считаем Донбасс и Крым - Украиной, то жителей этих регионов - тоже считайте украинцами...
+1
-3
magnumm (Шепетовка)
28.08.2020 в 20:47
тю ,ну если человек жил в украинском Луганске ,у него там жилье, семья..ну и играл себе в своем городе, когда нашел возможность - уехал. или все такое умное житомирское стадо могло ему квартиру купить в другом городе и обеспечить работой,чтоб он уехал в 14г году из своего родного города?)) особенно ржачная фраза - "И это в те времена, когда украинцы, с оружием в руках защищают свою страну от сепаратистов и расиянской мерзости" - )) так они и вас, **ыдло житомирское захыщают)) чтоб вы могли водку жрать по кабакам, да бляхи гонять )) вы ж сами не в ато, то и нех **альники раскрывать)
Ответить
+6
-11
Arsenals (Днепр)
28.08.2020 в 22:19
угомонись мразота еба*****я
Ответить
+2
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
28.08.2020 в 22:24
Он мог там не играть хотя бы.
Ответить
+2
0
Footballhead (м. Чернігів)
28.08.2020 в 20:18
А от тепер я зрозумів, чому прибрали Безсмертного. Полісся, звичайно, колхоз, але бажаю їм вигнати цю гниду з їхньої команди. Таке не має терпітися ніде, навіть серед умовних кротів.
Ответить
+5
-4
zhytomircity (Житомир)
28.08.2020 в 21:56
В чём колхоз? Чернигов многим отличается?
Ответить
+1
0
zhytomircity (Житомир)
28.08.2020 в 21:59
Не стоит оскорблять, да хоть команду из села.
Ответить
+1
0
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
28.08.2020 в 20:12
Отакої... Він ще й за тамтешній ЦСКА грав - центральний спортивний клуб сєпарської "армії". Ну, на патриотизм його легко перевірити: хай напише в своєму інстаграмі " Слава Україні! Смерть ЛНР!" Тоді про щось можна буде говорити
Ответить
+10
-5
Footballhead (м. Чернігів)
28.08.2020 в 20:22
Навіть перевіряти не треба. Грав за ОРДЛО - сідаєш в тюрягу.
Ответить
+10
-3
avatar
ascent (Луксор)
28.08.2020 в 21:12
Сидел в ОРДЛО - идешь в депутаты Верховної Ради?
+1
-5
magnumm (Шепетовка)
28.08.2020 в 20:51
ааа..вот оно что!!! чтоб быть патриотом нужно просто написать слова сала украине в инсте?)) а я то думаю ,чего это луцкие дома сидят и не идут страну защищать)) оказывается не тот патриот кто пошел воевать а тот кто в инсте сала украине напишет)) респект друже))
Ответить
+3
-9
avatar
Динамо-машина (Киев)
28.08.2020 в 22:26
Чёрт ватный.
+1
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
28.08.2020 в 20:11
Ноги переламати тридварасу.
Ответить
+8
-7
magnumm (Шепетовка)
28.08.2020 в 20:49
пос е того как тебе очко зашьют, дырявый домосед
Ответить
+4
-11
Запорізьке Торпедо (zp)
28.08.2020 в 20:06
на такое должны в первую очередь реагировать ФФУ и ПФЛ. волчий билет в зубы - и назад в элэнэр, на копанке за 2тыщи ублей в месяц ишачить
Ответить
+10
-5
Yura Z (Zaporizja)
28.08.2020 в 19:54
На березах порвать, за таке, і футболіста і керівництво ФК
Ответить
+8
-6
magnumm (Шепетовка)
28.08.2020 в 20:48
ага ,а тебя за чуб и в ато , на передок ,а то засиделся на диване ,рукоблуд
Ответить
+3
-10
Footballhead (м. Чернігів)
28.08.2020 в 20:54
Лее русня, я твой анал на бутылька сажаль, семью зажиуо копаль.
+6
-2
Maugli (Джунгли Африки)
28.08.2020 в 19:52
А в ответе Шищенко, он землячка притащил.
Ответить
+6
-4
Footballhead (м. Чернігів)
28.08.2020 в 20:18
Я сьогодні чув, до речі, що Безсмертного прибрали саме через то, шо за це добре заплатив якийсь папік, який, вочевидь, і притяг цього Шищенка сраного.
Ответить
+2
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...