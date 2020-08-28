Полесье подписало защитника, который выступал в "чемпионате ЛНР". Ультрас выступили с заявлением

Житомирское "Полесье " объявило о подписании защитника Алексея Лобова.

Клуб заявил о том, что футболист с 2017 года выступал в "Авангарде", однако умолчал о том, что в 2015-16 годах защитник играл в так называемом "чемпионате ЛНР" ("Горняк" Ровеньки, "Шахтер" Красный Луч, "Далевец" Луганск, ЦСКА НМ).

При этом, ультрас "Полесья" выступили против подписания игрока, сделав заявление руководству клуба.