Полесье подписало защитника, который выступал в "чемпионате ЛНР". Ультрас выступили с заявлением

1. Вопрос ко всем, кто требует казнить футболиста (предать анафеме, прочее): Пробовали себя поставить на место тех, кто оказался в оккупации - в Донбассе, Крыму? На место тех, кому некуда было выехать, негде было работать??? Уверен - нет....И ваши хрюканья в адрес именно футболиста - просто хрюканье, ни более, ни менее: как ему жить-то нужно было - на какие средства???2. Уверен, СБУ проверило этого парня: были бы косяки в духе "ура, пришли козлобородые, освободили от бандеровцев" - парень занимался бы спортом где-то в СИЗО. Не пытайтесь быть похожими на тех, кто после освобождения территории СССР от немцев (1944-45 гг) требовал судить всех, кто работал на оккупированной территории....А, ведь, судили, и сроки давали - не за сотрудничество с гестапо, абвером, СС - за работу железнодорожником, работягой на заводе, конюхом или водителем, и давали по 4-8 лет....3. Говорите - подтвердить преданность Украине лозунгами "Смерть ЛНР" и "Слава Украине"? Дык, половина депутатов ВР такое кричат, а патриотами не являются - скорее наоборот, если судить по принимаемым законам...
Может, не стоит смешивать политику и спорт? Не стоит за уши притягивать то, что никак не состыкуется? Или хотите походить на оголтелых козлобородо-фашистов из-за поребрика, которым и думать не нужно - им все разжевывают и вбрасывают в пасть соловьево-гордоно-скабеевы? Может, не стоит позориться, и опускаться до уровня московитов - с лишней хромосомой и стекломоем-бояркой в черепной коробке вместо мозгов?
ts0y (Чернигов)
28.08.2020 в 20:50
А чтор ставить, контракт с ЗСУ, деньги семье, а сам защищай свою землю? не Тоже сепаратор, сгинь енчистая
Footballhead (м. Чернігів)
28.08.2020 в 20:51
magnumm (Шепетовка)
28.08.2020 в 20:51
magnumm (Шепетовка)
28.08.2020 в 20:53
spolesskiy (Житомир) - красава! 100% здравый смысл.. но рукоблудам этого не понять
Arsenals (Днепр)
28.08.2020 в 22:18
еще один ватный уе****ок вылез
Полiccя (Житомир)
28.08.2020 в 21:15
вспомни как на Донбассе убили 16 летнего футболиста Чубенко за сине-желтую ленточку , а теперь посмотри на это мурло которое играла за центральный спорт клуб милиции лнр . тебе все еще пох ? А мне не все равно и " не какая разница" . Соберем билет и этому футбольору и если понадобиться и тому придурку который подписал этого сепара
BigGar (Княгинин (Луганськ))
28.08.2020 в 21:44
BigGar (Княгинин (Луганськ))
28.08.2020 в 21:44
BigGar (Княгинин (Луганськ))
28.08.2020 в 21:45
был на его месте .. сам из Луганска, вывез семью, бросил работу, квартиру .. твой заброс не принимаю! Остался там, все, сиди дальше и жди "освобождения". Нечего бегать через границу! И не надо на жалость давить, шесть лет прошло, а я как вижу мокшанский аквафреш, с катушек слетаю! А он там м..ля, играл .. да пошел он в п..у!
ascent (Луксор)
28.08.2020 в 22:09
Кто-то сбежал, а кто-то остался, у всех свои причины: мать, отец, родня... Если мы считаем Донбасс и Крым - Украиной, то жителей этих регионов - тоже считайте украинцами...