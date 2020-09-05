Убедительный Металл, Днепр повержен

Харьковский "Металл" с уверенной победы в Черкассах стартовал в новом чемпионате Второй лиги в группе Б. Дублем в составе команды Александра Кучера отметился Руслан Фомин. Также опытный форвард не забил пенальти.

Поединок в Черкассах вызвал ажиотаж у интернет-аудитории прежде всего тем, что комментировать его Евгений Красников пригласил топового Ютуб-блогера Андрея Колесника. Стоит признать, что дебют прошел на ура, комментатор не нагружал аудиторию лишними фактами, но и "воды" не лил. Поставленная дикция дополняла антураж и разве что русский язык мог вызвать критику. Но знание языка страны, в которой живешь - это дело наживное, так что пожелаем блогеру-комментатору успехов и в направлении его изучения.

По игре же все было достаточно однозначно. Еще до перерыва харьковчане могли забить четыре или пять голов, а ограничились только одним. Руслан Фомин спустя две минуты исправился за нереализованный пенальти. Кстати, заработал одиннадцатиметровый своей активностью Сергей Романов. Еще один интересный факт - пока что "Металл" на профи-уровне не может забить пенальти, хоть имел для этого уже два шанса. Напомним, в матче на Кубок с "ВПК-Агро" (1:3) приговор исполнил в перекладину Егор Демченко.

В составе "Металла" с первых минут вышли недавние новички команды - крайние защитники Сергей Люлька и Владислав Кравченко, что укрепило редут команды Кучера по сравнению с кубковым матчем. У хозяев выделялся Джаба Фхакадзе, который начинал лето в аренде в "Кремне", но заслужить место в команде Головко на осень не сумел.

Во втором тайме "Металл" забивал уже чаще, так же создавая моменты регулярно. Два защитника "Днепра" подарили Фомину шанс проткнуть мяч мимо голкипера, не разобравшись кому же выносить его подальше. Ну а Владислав Нехтий забил после выхода один на один в результате "стенки" с Сергеем Романовым. Все это сопровождалось молчаливым согласием игроков обороны, которые просто занимали свои позиции, не пытаясь помешать оппонентам.

Игра "Металла" от матча к матчу становится все более целостной, так что нет сомнений, что мы наблюдаем становление фаворита группы Б Второй лиги и одного из главных претендентов на повышение в класе уже в этом сезоне.

Днепр - Металл 0:4 (0:1)

Голы: Фомин (27, 63), Нехтий (67), Ярош (89)

На 25-й минуте Фомин не забил пенальти (вратарь)

Днепр: Самойленко, Шурубура, Молоков, Онищенко, Логвиненко, Фхакадзе (Масоха 79), Орел, Аверьянов (Виниченко 70), Лобода, Черный, Сависько (Кулик 72).

Металл: Денчук, Люлька, Мизюк, Федорив, Кравченко, Демченко (Ралюченко 74), Лозовой, Романов (Рязанцев 82), Поступаленко (Багачанский 62), Нехтий (Ярош 82), Фомин (Давыдов 78).

Предупреждения: Сависько (54), Масоха (82), Лобода (86) - Демченко (19), Рязанцев (84)