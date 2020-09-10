Вторая лига. Самоустранившийся Калуш, загадочная Черкащина и предсказуемые лидеры группы Б - анонс второго тура

Перед вторым туром "Калуш" объявил о том, что все же не сможет выйти на старт. Хотя ПФЛ до последнего давала команде из Ивано-Франковской области шанс на спасение, по крайней мере в виде лишнего времени для решения всех проблем.

Увы, с финансами не срослось и команду, которая провела на профессиональном уровне два предыдущих сезона, мы в чемпионате 2020/21 не увидим.

В Группе А центральный матч второго игрового дня вынесен на пятницу, "Ужгород" примет "Диназ". То, что сделали вышгородцы с "Буковиной" (5:1), заставляет уже сейчас записывать их в однозначные фавориты северо-запада. Однако еще не стартовал амбициозный "Эпицентр", еще один потенциальный фаворит в борьбе за топ-2. Команда Пуканыча по первых играх сезона (в том числе в Кубке) показалась более целостной, чем в прошлом чемпионате, но это вряд ли стоит считать серьезным аргументом в борьбе за самые высокие места.

Из оставшихся поединков можно выделить схватку "Подолья" и "Волыни-2" в Хмельницком, а также третий кряду домашний поединок "Карпат" из Галича, которые в Бурштине примут "Рубикон". В Кубке было минимальное поражение от тернопольской "Нивы", затем результативная ничья с "Чайкой". Пришла пора подопечным Гнатива побеждать? Кстати, львовские собратья второй тур пропустят как раз из-за снятия "Калуша". Есть время прийти в себя после 0:7 в двух первых играх сезона...

Группа Б интересна прежде всего "Металлом" и "Кривбассом" с их стремительным развитием и самыми грандиозными планами. Но эти команды снова сыграют с потенциальными аутсайдерами, тогда как в рамках второго тура пройдет куда более любопытный поединок, первое дерби Черкасс на профи-уровне между командой Владимира Лашкула и подопечными Игоря Столовицкого. "Днепр" два предыдущих матча проиграл со счетом 0:4, о "Черкащине" после проигранных "Вересу" стыков и вовсе инфо-пространство будто бы позабыло.

Удалось выяснить, что с коллективом сейчас работает Анатолий Бессмертный, а значит он как минимум должен ставить перед подопечными серьезные цели. С другой стороны, на сайте ПФЛ в заявке клуба за два дня до матча значится лишь восемь игроков, сообщалось также о том, что бывшие инвесторы покинули клуб после вылета во Вторую лигу. Явно попахивает очередным снятием, не так ли?..

Непростой выезд ожидает симферопольскую "Таврию" во втором туре, тем более на фоне того, что команда Шевченко потеряла очки против "Яруда" дома. "Энергия" на правах старожила лиги способна не просто дать бой номинальным крымчанам, но и обыграть их.

Интересно посмотреть что из себя представляет днепровская "Перемога" вне пределов родных "Трудовых резервов". Все же два очка, отобранных у "Балкан", обязывают к серьезным свершениям. Да и "Металлург" посреди недели проводил кубковый матч, а уже в ближайшую среду сыграет в рамках второго раунда. От Владимира Микитина можно ждать серьезной ротации в этой встрече.

У харьковского "Металла" очередной не самый сложный соперник. После удачного старта чемпионата и дубля Руслана Фомина с МСК "Днепр" есть все шансы увидеть продолжение результативных подвигов уже против "Реала Фармы". Матч пройдет не на поле "Новая Бавария", где начали реновацию газона, а на бывшем стадионе "Гелиоса". Харьковские медиа сообщают, что именно "Солнечный" станет домом команды Евгения Красникова на весь сезон.

С каждым днем за Второй лигой все интереснее следить, так что не упустите прямые текстовые и видео трансляции на нашем сайте, а также отчеты авторов о матчах.