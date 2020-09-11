Вторая лига. Диназ гостит в Ужгороде, Металл, Кривбасс и Балканы принимают аутсайдеров. LIVE

Горячие дискуссии вокруг снятия "Калуша", а также лидеры, пытающиеся исправить положение после стартовых потерь. Но не все - у "Диназа", "Металла" и "Кривбасса" пока все стабильно. Удастся ли им продолжить движение без Потерь и после второго тура?

УЖГОРОД - ДИНАЗ

БАЛКАНЫ - НИКОЛАЕВ-2

КРИВБАСС - НИКОПОЛЬ

МЕТАЛЛ - РЕАЛ ФАРМА