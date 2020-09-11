  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Вторая лига. Диназ гостит в Ужгороде, Металл, Кривбасс и Балканы принимают аутсайдеров. LIVE
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Диназ гостит в Ужгороде, Металл, Кривбасс и Балканы принимают аутсайдеров. LIVE

Вторая лига
(1 голосов)

Четыре пятничных матча открывают 2-й тур

Вторая лига. Диназ гостит в Ужгороде, Металл, Кривбасс и Балканы принимают аутсайдеров. LIVE
Новина українською

Горячие дискуссии вокруг снятия "Калуша", а также лидеры, пытающиеся исправить положение после стартовых потерь. Но не все - у "Диназа", "Металла" и "Кривбасса" пока все стабильно. Удастся ли им продолжить движение без Потерь и после второго тура?

Читайте также Вторая лига. Самоустранившийся Калуш, загадочная Черкащина и предсказуемые лидеры группы Б - анонс второго тура

УЖГОРОД - ДИНАЗ

БАЛКАНЫ - НИКОЛАЕВ-2

КРИВБАСС - НИКОПОЛЬ

МЕТАЛЛ - РЕАЛ ФАРМА

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вторая лига Кривбасс (Кривой Рог) Реал Фарма (Одесса) Балканы (Заря) Диназ (Вышгород) ФК Никополь ФК Ужгород МФК Николаев-2 Металл (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...