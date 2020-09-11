Вторая лига
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Вторая лига. Диназ гостит в Ужгороде, Металл, Кривбасс и Балканы принимают аутсайдеров. LIVE
Четыре пятничных матча открывают 2-й тур
Горячие дискуссии вокруг снятия "Калуша", а также лидеры, пытающиеся исправить положение после стартовых потерь. Но не все - у "Диназа", "Металла" и "Кривбасса" пока все стабильно. Удастся ли им продолжить движение без Потерь и после второго тура?
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УЖГОРОД - ДИНАЗ
БАЛКАНЫ - НИКОЛАЕВ-2
КРИВБАСС - НИКОПОЛЬ
МЕТАЛЛ - РЕАЛ ФАРМА
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