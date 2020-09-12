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Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. 2-й тур, красавец-гол Мате в Виннице, Таврия забила Энергии, LIVE

Вторая лига
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Сегодня проходит основная масса игр второго тура в обеих группах

Вторая лига. 2-й тур, красавец-гол Мате в Виннице, Таврия забила Энергии, LIVE
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Вашему вниманию онлайн видеотрансляции матчей, а также свежие изменения счетов в нашем традиционно лайве по Второй лиге.

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Вчера прошли четыре игры, в которых победы одержали хозяева. "Ужгород" и харьковский "Металл" вышли в лидеры турнира в своих группах.

НИВА (Винница) - ОБОЛОНЬ-2 1:2 (1:1, идет второй тайм)

Голы: Громок (2) - Мате (36), Касимов (52)

ПОДОЛЬЕ - ВОЛЫНЬ-2 1:0 (1:0, идет второй тайм)

Голы: Каверин (28)

ЭНЕРГИЯ - ТАВРИЯ (0:1, идет второй тайм)

Голы: Гриппа (34)

ЧЕРКАЩИНА - ДНЕПР (0:0, идет первый тайм)

Матч пройдет на исскуственном поле в смт Белозерье. После ухода инвесторов Владимир Лашкул возвращает команду домой!

КАРПАТЫ (Галич) - РУБИКОН (0:0, идет первый тайм)

ЧЕРНИГОВ - ЭПИЦЕНТР 0:0, идет первый тайм

ЧАЙКА - БУКОВИНА 0:0, идет первый тайм

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В статье: Вторая лига Буковина (Черновцы) Энергия (Новая Каховка) Подолье (Хмельницкий) Чайка (Петропавловская Борщаговка) Днепр (Черкассы) Нива (Винница) Черкащина (Черкассы) Оболонь-2 (Буча) Рубикон (Киев) Карпаты (Галич) ФК Чернигов Эпицентр (Дунаевцы) Таврия (Симферополь) Волынь-2 (Луцк)
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