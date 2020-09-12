Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. 2-й тур, красавец-гол Мате в Виннице, Таврия забила Энергии, LIVE
Сегодня проходит основная масса игр второго тура в обеих группах
Вашему вниманию онлайн видеотрансляции матчей, а также свежие изменения счетов в нашем традиционно лайве по Второй лиге.
Вчера прошли четыре игры, в которых победы одержали хозяева. "Ужгород" и харьковский "Металл" вышли в лидеры турнира в своих группах.
НИВА (Винница) - ОБОЛОНЬ-2 1:2 (1:1, идет второй тайм)
Голы: Громок (2) - Мате (36), Касимов (52)
ПОДОЛЬЕ - ВОЛЫНЬ-2 1:0 (1:0, идет второй тайм)
Голы: Каверин (28)
ЭНЕРГИЯ - ТАВРИЯ (0:1, идет второй тайм)
Голы: Гриппа (34)
ЧЕРКАЩИНА - ДНЕПР (0:0, идет первый тайм)
Матч пройдет на исскуственном поле в смт Белозерье. После ухода инвесторов Владимир Лашкул возвращает команду домой!
КАРПАТЫ (Галич) - РУБИКОН (0:0, идет первый тайм)
ЧЕРНИГОВ - ЭПИЦЕНТР 0:0, идет первый тайм
ЧАЙКА - БУКОВИНА 0:0, идет первый тайм