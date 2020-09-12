Вторая лига. 2-й тур, красавец-гол Мате в Виннице, Таврия забила Энергии, LIVE

Вашему вниманию онлайн видеотрансляции матчей, а также свежие изменения счетов в нашем традиционно лайве по Второй лиге.

Вчера прошли четыре игры, в которых победы одержали хозяева. "Ужгород" и харьковский "Металл" вышли в лидеры турнира в своих группах.

НИВА (Винница) - ОБОЛОНЬ-2 1:2 (1:1, идет второй тайм)

Голы: Громок (2) - Мате (36), Касимов (52)

ПОДОЛЬЕ - ВОЛЫНЬ-2 1:0 (1:0, идет второй тайм)

Голы: Каверин (28)

ЭНЕРГИЯ - ТАВРИЯ (0:1, идет второй тайм)

Голы: Гриппа (34)

ЧЕРКАЩИНА - ДНЕПР (0:0, идет первый тайм)

Матч пройдет на исскуственном поле в смт Белозерье. После ухода инвесторов Владимир Лашкул возвращает команду домой!

КАРПАТЫ (Галич) - РУБИКОН (0:0, идет первый тайм)

ЧЕРНИГОВ - ЭПИЦЕНТР 0:0, идет первый тайм

ЧАЙКА - БУКОВИНА 0:0, идет первый тайм