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Вторая лига. Диназ принимает винницкую Ниву, Черкащина отправилась в гости к Реалу Фарме - смотреть онлайн, видеотрансляции

Вторая лига
(1 голосов)

В группе А сыграют фаворит против аутсайдера, на юго-востоке два потенциальных андердога соревнований

Вторая лига. Диназ принимает винницкую Ниву, Черкащина отправилась в гости к Реалу Фарме - смотреть онлайн, видеотрансляции
Новина українською

ДИНАЗ - НИВА (Винница)

РЕАЛ ФАРМА - ЧЕРКАЩИНА

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В статье: Вторая лига Реал Фарма (Одесса) Диназ (Вышгород) Нива (Винница) Черкащина (Черкассы)
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