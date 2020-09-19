Вторая лига
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Вторая лига. Диназ принимает винницкую Ниву, Черкащина отправилась в гости к Реалу Фарме - смотреть онлайн, видеотрансляции
В группе А сыграют фаворит против аутсайдера, на юго-востоке два потенциальных андердога соревнований
ДИНАЗ - НИВА (Винница)
РЕАЛ ФАРМА - ЧЕРКАЩИНА
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