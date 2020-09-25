Вторая Лига. Пико и два пенальти приносят Металлу победу

Уверенно начав сезон, "Металл" на своем поле принимал "Перемогу". Три победы в трех матчах и ни одного пропущенного гола делали из харьковского коллектива фаворита встречи. С другой стороны, днепряне прекрасно знают, как побеждать в статусе андердога, а потому игра должна была быть интересной.

Первый серьезный удар по интриге был нанесен уже на 2-й минуте. Фомин ворвался в штрафную, где был сбит вратарем - это пенальти и никаких разговоров. К мячу подошел Андерсон Пико. Даже будучи в не самой лучшей форме, технику свою он не потерял и уверенно переиграл вратаря. Экс-футболис "Днепра" был в целом заметен и отдавал неплохие передачи, однако был заменен уже на 30-й минуте. Нужно Пико набирать кондиции. Однако сегодня он герой первой половины - "пришел, забил, ушел".

Окончательно снял все вопросы "Металл" в начале второго тайма. И снова помог арбитр, который указал на 11-метровую точку. На сей раз ответственность на себя взял Лозовой. Игрок не подвел - 2:0. У "Перемогы" было порядка 40 минут для спасения, но их атаки ни к чему не привели. Очередная виктория харьковского коллектива, который продолжает лидировать во второй лиге. Первый претендент на повышение?

Вторая лига, 4-й тур

"Металл" - "Перемога" 2:0

Голы: Пико 2 (п), Лозовой 47 (п)

"Металл": Денчук, Кравченко, Федоров, Мизюк, Люлька, Демченко, Пико, Лозовой, Нехтий, Антонов, Фомин

"Перемога": Варцаба, Пилипенко, Сидоренко, Ходуля, Дмитриев, Разуваев, Боженар, Цопа, Павлюк, Корнев, Сьомка