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Вторая Лига. Пико и два пенальти приносят Металлу победу

Вторая лига
(2 голосов)

Четыре победы в четырех турах

Вторая Лига. Пико и два пенальти приносят Металлу победу
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Уверенно начав сезон, "Металл" на своем поле принимал "Перемогу". Три победы в трех матчах и ни одного пропущенного гола делали из харьковского коллектива фаворита встречи. С другой стороны, днепряне прекрасно знают, как побеждать в статусе андердога, а потому игра должна была быть интересной.

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Первый серьезный удар по интриге был нанесен уже на 2-й минуте. Фомин ворвался в штрафную, где был сбит вратарем - это пенальти и никаких разговоров. К мячу подошел Андерсон Пико. Даже будучи в не самой лучшей форме, технику свою он не потерял и уверенно переиграл вратаря. Экс-футболис "Днепра" был в целом заметен и отдавал неплохие передачи, однако был заменен уже на 30-й минуте. Нужно Пико набирать кондиции. Однако сегодня он герой первой половины - "пришел, забил, ушел".

Вторая Лига. Пико и два пенальти приносят Металлу победу - изображение 1

Окончательно снял все вопросы "Металл" в начале второго тайма. И снова помог арбитр, который указал на 11-метровую точку. На сей раз ответственность на себя взял Лозовой. Игрок не подвел - 2:0. У "Перемогы" было порядка 40 минут для спасения, но их атаки ни к чему не привели. Очередная виктория харьковского коллектива, который продолжает лидировать во второй лиге. Первый претендент на повышение?

Вторая лига, 4-й тур
"Металл" - "Перемога" 2:0
Голы: Пико 2 (п), Лозовой 47 (п)
"Металл": Денчук, Кравченко, Федоров, Мизюк, Люлька, Демченко, Пико, Лозовой, Нехтий, Антонов, Фомин
"Перемога": Варцаба, Пилипенко, Сидоренко, Ходуля, Дмитриев, Разуваев, Боженар, Цопа, Павлюк, Корнев, Сьомка

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В статье: Вторая лига Металл (Харьков) Перемога (Днепр) Андерсон Пико
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