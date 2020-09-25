Дерби Карпат и обескровленный Металл - анонс 4-го тура Второй лиги

Фавориты соревнований начали терять очки и это еще раз подтверждает, что легко не будет никому. Харьковский "Металл" пока что набрал максимум, но не досчитался ряда исполнителей в составе, как из-за коронавируса, так и по причине травм.

"Металл" против грозы авторитетов

Вынесенным на пятницу поединком станет противостояние в Харькове между детищем Евгения Красникова и грозой авторитетов группы Б. "Перемога" отобрала по два очка у "Балкан" и "Металлурга" и целых три у "Кривбасса". Причем никто из вышеперечисленных коллективов не сумел поразить ее ворота! Удастся ли это лучшей атаке Второй лиги? Напомним, что ряд футболистов "Металла" (Фомин, Романов, Багачанский, например) пропускали прошлый матч из-за covid-19 и все еще вынужденно пребывают на самоизоляции...

Когда центральный матч не в эпицентре внимания

В группе А четвертый тур сведет вторую и третью команды таблицы, в Хмельницком местное "Подолье" примет вышгородский "Диназ". Но по уровню зрительского внимания этот поединок вряд ли превзойдет соперничество двух "Карпат" в Бурштине. Для львовян это будет первый выезд в рамках чемпионата, так как "Калуш" с соревнований снялся.

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Галич же только раз в трех предыдущих турах отправился на выезд, где проиграл 0:2 "Эпицентру", доигрывая в большинстве. Любопытно, что в Дунаевцы команда Романа Гнатива отправилась на автобусе именно "Карпат" львовских...

Потенциальный лидер северо-запада

Кстати, о клубе Гереги из Дунаевцев, "Эпицентр" то по потерянным очкам идет вровень с единоличным лидером группы А "Ужгородом". Причем подопечные Петра Бадло также надежно действуют у своих ворот, удерживая собственные владения на замке уже 360 минут, с учетом двух кубковых встреч. Пока что "Эпицентр" на профи-уровне не пропускал, а в субботу сыграет всего лишь с "Рубиконом" на выезде - командой, которая набрала только одно очко в трех матчах.

Яркая вывеска, что за ней стоит?

Еще один поединок второй команды таблицы против третьей состоится в рамках 4-го тура в группе Б. Запорожский "Металлург" примет симферопольскую "Таврию" и явно настроен на три очка.

Хотя за последние четыре матча подопечные Владимира Микитина выжали из себя аж две результативные атаки. Соперник же предстоящий далеко не робкого десятка, например, в прошлом туре минимально обыграл "Балканы" (1:0).

Стойкая к коронавирусу молодежь

Пока основная команда "Волыни" просит о переносе своего матча в Первой лиге уже второй тур кряду, дублеры "крестоносцев" продолжают играть. Если на прошлых выходных они должны были встретиться с "Калушем", так что получили законный выходной, то в этот раз календарь предлагает отправиться к "Чернигову" в гости. Любопытно посмотреть на состав гостей в этом матче, а также на то как быстро они сумеют приспосообиться к синтетическому покрытию газона.