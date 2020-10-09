Матчи лидеров групп между собой, Кривбасс пока не играет - анонс 6-го тура Второй лиги

В пятницу 9-го октября стартует шестой тур Второй лиги, который снова окажется неполным из-за эпидемии. Правда уже в первый игровой день любителей футбола ждет знаковое противостояние "Металла" и "Таврии", лидеров юго-восточной части чемпионата.

На северо-западе же тур откроют в Бурштине, куда приедет второй состав киевской "Оболони". А вот центральным матчем тура в группе А станет битва лидеров в Хмельницком.

Группа А

"Карпаты" Галич - "Оболонь-2". Прошлый тур бучане пропустили, так что снова выбились из игрового ритма и должны восстанавливать кондиции. "Карпаты" же после успешного дерби с львовскими одноклубниками одолели на выезде дубль "Волыни". Добыть третью победу кряду подопечным Романа Гнатива будет непросто, но задача вполне реальная.

"Чайка" - "Нива". Качество футбола в исполнении аутсайдера растет, но это пока не дает очков в турнирную таблицу. Тем не менее, против "Ужгорода" (1:2) подопечные Шумовицкого смотрелись достойно. "Чайка" также выдала достойный матч и сумела отобрать очки у "Эпицентра" (1:1) на выезде. У гостей есть шанс набрать первое очко, но ради этого придется серьезно попотеть.

"Подолье" - "Ужгород". До шести баллов увеличили свой отрыв от ближайшего преследователя закарпатцы. Две кряду ничьи "Подолья" также этому поспособствовали. Нельзя сказать, что команда Адриана Пуканыча доминирует прям на столь солидный гандикап, но с лидерскими функциями сам ветеран справляется на ура. В частности, в прошлом туре он забил очередные два мяча и принес "Ужгороду" победу. У "Подолья" подобного уровня мастеров нет, все же Виталий Каверин показывает класс лишь эпизодами, а задачей Воловика является прежде всего организация обороны, а не победные голы. В четырех из пяти предыдущих матчей хмельницким футболистам удавалось удержать свои ворота на замке, полагаю, что за счет этого удастся им отобрать очки у конкурента и в будущем матче.

"Рубикон" - "Волынь-2". Скомканный календарь не позволил лучанам набрать более трех очков к шестому туру. "Рубикон" же в пятом поединке, наконец, одержал дебютную победу на профи-уровне. Но убедительность матча с львовскими "Карпатами" можно ставить под серьезное сомнение, учитывая невысокий уровень футбола, показанный гостями. Не жду феерии от команд, ничейный малорезультативный исход между ними кажется наиболее логичным в нынешних условиях.

"Эпицентр" - "Карпаты" Львов. Уже встречались команды в этом сезоне, в первом предварительном раунде Кубка "Эпицентр" разромил "Карпаты" 4:0, а Николай Буй оформил хет-трик. Забил полузащитник дунаевчан и в прошлом туре, но это не позволило обыграть "Чайку". На неделе расположение львовян покинули 13 игроков, так что в шестом туре команда снова предстанет в видоизмененном состоянии.

Группа Б

"Металл" - "Таврия". Еще одна серьезная проверка амбиций харьковского "Металла", который примет в шестом туре соперника, идущего следом в таблице. "Перемогу" сломить удалось лишь за счет двух пенальти, в игре с "Николаевом-2" подопечным Кучера также было нелегко. Подписания Папы Гуйе пока что так и не случилось, а вот Андерсон Пико вылетел на полтора месяца из-за проблем со спиной. Тем не менее, и без них оборона справляется на отлично и пока что не пропускала. В прошлом своем выезде "Таврия" забила четырежды в ворота "Металлурга", поэтому в ее лице Мизюк, Федорив и компания получают серьезного экзаменатора.

"Черкащина" - "Николаев-2". При неплохой игре "корабелы" опустились практически на самое дно таблицы, календарь в дебюте сезона не жаловал подопечных Николая Попелишко. "Черкащине" же напротив, пока удавалось избегать встреч с сильными конкурентами, за исключением разве что "Перемоги" (1:1). Ожидаю тяжелого матча для подопечных Бессмертного.

"Днепр" - "Перемога". Другой клуб из Черкасской области сыграет с крепким представителем Днепра, который уже давненько не побеждал. Вернее будет сказать, что в активе "Перемоги" лишь одна виктория, но добыта над самим "Кривбассом" (1:0), что увеличивает ее цену в разы. Есть серьезные предпосылки к тому, что и выезд в Черкассы закончится для подопечных Яровенко успешно.

"Реал Фарма" - "Никополь". Именно против "Днепра" на вызде свой единственный мяч в этом сезоне забили "фармацевты", там же они разжились единственными пока что очками. "Никополь" также не блещет результативностью, забив один гол в пяти играх, но, в отличие от будущего соперника, лишь одно очко в активе имеет команда Варжеленко. В битве аутсайдеров жду превосходства хозяев, которое может так и не воплотиться в результативные атаки.

"Металлург" - "Энергия". Возвращение Евгения Подлепенца и ряда собственных воспитанников помогло "Металлургу" разгромить "Яруд" (3:0) и вернуться на победную тропу. Есть все предпосылки к тому, что влившиеся в конце сентября в коллектив игроки позволят Микитину решить проблемы с креативом. "Энергия" выиграла три матча из последних четырех, разгромив в предыдущем туре "Балканы" (4:0). Но лично у меня создается впечатление, что на текущем этапе сезона подопечные Олега Федорчука серьезно оверперфомят...

Матч "Кривбасс" - "Яруд" не состоится из-за ухода криворожского клуба на самоизоляцию.

