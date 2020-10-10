Вторая лига. Дубль Салбака приносит Подолью победу над лидером, Металлург громит Энергию - обзор субботних матчей 6-го тура

ЧАЙКА - НИВА (Винница) 3:1 (1:0)

Гол: Бартошук (29), Ярмак (55), Тименко (85) - Браславский (58)

У гостей не смогли выйти на поле Эдуард Сербул и Артур Загорулько, но до перерыва "Нива" все-таки продержалась. Хоть однажды мяч все же оказался в сетке ее ворот, но арбитр зафиксировал офсайд в том эпизоде. Тем не менее, "Чайка" все же добилась своего на исходе получаса игры. Защитники винничан остановились после подачи со штрафного и фактически ни чем не мешали Андрею Бартошуку расстреливать Карабина.

Во второй тайме Ярмак удвоил преимущество своей команды, но Ярослв Браславский достаточно быстро сумел снова сделать счет минимальным. Таким образом, во всех восьми официальных играх сезона "Нива" забивает. Правда лишь против "Кривбасса" (1:0) пока что удавалось подопечным Шумовицкого удержать собственные ворота на замке.

Владимир Тименко под занавес поединка еще раз доказал, что над оборонительными действиями аутсайдеру группы А предстоит серьезная работа, забив третий мяч. Вторая победа в сезоне позволила подопечным Ильницкого подняться в верхнюю половину таблицы.

ПОДОЛЬЕ - УЖГОРОД 2:1 (1:1)

Гол: Салбак (9, 50) - Пуканич (22)

Удаление: Шкиндер (64, "Ужгород"), Ряшко (75, "Ужгород")

Израильский легионер Фади Салбак уже в дебюте отметился первым мячом за хмельницкий клуб, логично воплотив в материальный эквивалент стартовое давление хозяев. Но достаточно быстро Адриан Пуканыч восстановил статус-кво, использовав классный пас шведой в исполнении Юрия Чонки. Эта связка срабатывает у "Ужгорода" во втором матче кряду.

Еще в первом тайме на поле вышел Сергей Машталир, который на прошлой неделе вернулся из "Миная". Он имел превосходный шанс на то, чтобы вывести свою команду вперед "в раздевалку", но не сумел его использовать.

Вторую половину "Подолье" также начало активно и снова сумело забить. Тот же Салбак откликнулся на прострел Прихны справа и наглядно доказал, что хмельницкий клуб получил в его персоне классного центрфорварда-наконечника для уровня Второй лиги.

Два удаления у гостей, которые были бесспорны, не лишили концовку матча интриги. У "горожан" все равно возникали шнасы на то, чтобы хотя бы сократить счет до минимума. Но использовать их лидер так и не смог.

Победа позволила команде Виталия Костышина вернуться на второе место и скоратить отставание от "Ужгорода" до трех очков.

ЧЕРКАЩИНА - НИКОЛАЕВ-2 2:0 (0:0)

Голы: Гончар (81 авт.), Литовченко (85)

В концовке матча против одного из аутсайдеров подопечные Анатолия Бессмертного все же сумели забить дважды, хоть открыли счет и благодаря автоголу. Этот успех позволил им войти в тройку лидеров, обойдя "Таврию".

ДНЕПР - ПЕРЕМОГА 1:1 (0:1)

Гол: Аверьянов (90+2) - Семка (41)

Гол Артема Семки под занавес первого тайма стал логичным воплощением в жизнь преимущества гостей. Однако буквально на последних секундах Максим Аверьянов сравнял счет. Это первый гол в сезоне для "Днепра" и сразу же такой важный, благодаря нему подопечные Столовицкого набирают третье очко в чемпионате!

РЕАЛ ФАРМА - НИКОПОЛЬ 1:3 (0:2)

Гол: Полищук (84) - Полянский (21), Мандровский (40), Левенец (56)

Виталий Полянский в середине первого тайма использовал навес партнера со штрафного с правого фланга, неотразимо пробив головой в упор. Сергей Мандровский еще до перерыва забил второй мяч своей команды, сделав ее заявку на первую победу в сезоне еще более весомой. После перерыва Михаил Левенец и вовсе довел счет до крупного. Гол Полищука лишь подсластил пилюлю поражения для "фармацевтов".

МЕТАЛЛУРГ - ЭНЕРГИЯ 4:0 (2:0)

Голы: Коваленко (33, 53), Могильний (41), Олейник (88)

После двух стандартов "Металлург" получил солидный гандикап. Сперва Евгений Коваленко оказался первым на мяче после второй волный атаки. Затем Богдан Могильный удачно подставил ногу после удара своего партнера, изменив траекторию полета мяча.

Два автора первых двух голов организовали и третий. Богдан Могильный протащил круглого до лицевой и отдал назад на Коваленко, который расстрелял сетку уже без лишних проблем. В концовке Дмитрий Олейник забил головой после подачи углового и еще раз исполнил "походочку" МакГрегора.