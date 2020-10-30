  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Вторая лига. Металл против Балкан, Ужгород принимает Карпаты Галич - смотреть онлайн, видеотрансляции
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Металл против Балкан, Ужгород принимает Карпаты Галич - смотреть онлайн, видеотрансляции

Вторая лига
(1 голосов)

Четыре стартовых поединка 9-го тура

Вторая лига. Металл против Балкан, Ужгород принимает Карпаты Галич - смотреть онлайн, видеотрансляции
Новина українською

Сегодня стартует девятый тур Второй лиги. Особняком выступают матчи в Ужгороде и Одессе.

Читайте также Запорожская классика, коронавирус в Буковине - анонс девятого тура Второй лиги

Также сыграют между собой аутсайдеры группы Б, а еще на юго-востоке в пятницу попытается выиграть симферопольская "Таврия", принимающая "Реал Фарму".

БАЛКАНЫ - МЕТАЛЛ (14:00)

ТАВРИЯ - РЕАЛ ФАРМА

НИКОПОЛЬ - НИКОЛАЕВ-2

УЖГОРОД - КАРПАТЫ ГАЛИЧ (15:00)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вторая лига Реал Фарма (Одесса) Балканы (Заря) ФК Никополь ФК Ужгород МФК Николаев-2 Металл (Харьков) Карпаты (Галич) Таврия (Симферополь)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...