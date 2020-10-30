Вторая лига
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Вторая лига. Металл против Балкан, Ужгород принимает Карпаты Галич - смотреть онлайн, видеотрансляции
Четыре стартовых поединка 9-го тура
Сегодня стартует девятый тур Второй лиги. Особняком выступают матчи в Ужгороде и Одессе.
Также сыграют между собой аутсайдеры группы Б, а еще на юго-востоке в пятницу попытается выиграть симферопольская "Таврия", принимающая "Реал Фарму".
БАЛКАНЫ - МЕТАЛЛ (14:00)
ТАВРИЯ - РЕАЛ ФАРМА
НИКОПОЛЬ - НИКОЛАЕВ-2
УЖГОРОД - КАРПАТЫ ГАЛИЧ (15:00)
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