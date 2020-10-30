Вторая лига. Металл против Балкан, Ужгород принимает Карпаты Галич - смотреть онлайн, видеотрансляции

Сегодня стартует девятый тур Второй лиги. Особняком выступают матчи в Ужгороде и Одессе.

Также сыграют между собой аутсайдеры группы Б, а еще на юго-востоке в пятницу попытается выиграть симферопольская "Таврия", принимающая "Реал Фарму".

БАЛКАНЫ - МЕТАЛЛ (14:00)

ТАВРИЯ - РЕАЛ ФАРМА

НИКОПОЛЬ - НИКОЛАЕВ-2

УЖГОРОД - КАРПАТЫ ГАЛИЧ (15:00)