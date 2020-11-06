Борьба на выживание, очередная громкая вывеска в группе Б - анонс 10-го тура Второй лиги

Из-за триклятого коронавируса, календарь матчей, как и турнирная таблица Второй лиги, напоминают "шахматку" с нестабильным расписанием и планами. Второй тур кряду пропустит черновицкая "Буковина", а посреди текущей недели вспышки эпидемии обнаружены у "Таврии" и черкасского "Днепра".

Поединок "Днепр" - "Энергия" планируют сыграть 25-го ноября, даты матчей "Эпицентр" - "Буковина" и "Никополь" - "Таврия" пока неизвестны даже приблизительно. Вероятно, эти матчи состоятся уже весной 2021-го...

Группа А

"Карпаты" Львов - "Диназ". На северо-западе откроет тур поединок на стадионе "Украина" во Львове. Соперником "Карпат" станет добротный коллектив из Киевской области, который в прошлом туре проиграл лидеру, но не сложил с себя амбиции в борьбе за минимум второе место. Более того, по потерянным очкам подопечные Владимира Бонадренко идут вровень с "Подольем" и "Ужгородом", опережая "Карпаты" из Галича.

"Волынь-2" - "Оболонь-2". Вадим Лучка не сможет сыграть у хозяев, но то, что свой матч основа "крестоносцев" провела еще в четверг, позволит получить игровую практику таким футболистам как Войтиховский, Кобзар, Богомаз, например. "Пивовары" к десятому туру провели всего лишь шесть матчей, а последний раз уезжали за пределы Бучи аж 9-го октября, когда минимально уступили в Бурштине (0:1).

"Чернигов" - "Подолье". Проиграв слабейшей команде группы А, "тигры" потеряли былую уверенность в своих силах. Тем более не смогут помочь "Чернигову" Конопко и дисквалифицированный Ментей. У "Подолья" после пропуска по календарю прошлого тура и нулевой ничьей с "Чайкой" на выезде только максимальные задачи на поединок, который состоится на синтетике в Чернигове.

"Карпаты" Галич - "Нива". Оба коллектива в прошлом туре уверенно победили, но если винничане обыграли дома команду из Чернигова, то "Карпаты" на выезде справились с недавним лидером, "Ужгородом" (3:0). У соперника не играл Пуканыч, но это вряд ли уменьшает заслугу подопечных Романа Гнатива.

"Рубикон" - "Ужгород". А вот и закарпатцы, которые не побеждают с четвертого октября и набрали всего лишь одно очко в трех последних турах, да и то благодаря голу на последних секундах домашнего матча с "Черниговом" (1:1). Отметил бы, что "Рубикон" выглядит позубастее "тигров", особенно в играх на своем поле, где уже отобрал очки у текущего лидера группы А "Эпицентра" (1:1) и обыграл дубль "Волыни" (1:0).

Группа Б

"Металл" - "Металлург". Очередной голевой дебют, в этот раз Папы Гуйе, помог харьковчанам начать новую серию побед в Одессе против "Балкан" (3:1). Руслан Фомин же вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров группы Б. У "Металлурга" в прошлом туре был еще один тяжелый матч, в котором удалось спастись от поражения против "Кривбасса" (2:2).

Смущает, что команда Владимира Микитина слабо обороняется, пропустив шесть голов в двух предыдущих матчах с конкурентами, причем дома. Вряд ли на выезде против лидера юго-востока ситуация кардинально изменится в пользу "казаков"...

"Реал Фарма" - "Яруд". Переболевший "Яруд" заразил еще и "Днепр", матч с которым сумел спасти в концовке (2:2). Одесситы подписали 20-летнего вундеркинда вратарского цеха Яна Коваля, но задействовать его в матчах Второй лиги смогут только весной.

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Матч, скорее всего, получится результативным. Правда вот предсказать в нем победителя не берусь.

"Черкащина" - "Балканы". Об амбициях зарянцев уже можно забывать - команда Андрея Пархоменко, которая по спортивному принципу осталась в Первой лиге, проиграла пять встреч из восьми и занимает девятое место. Подопечные Анатолия Бессмертного периодически занимаются благотворительностью, раздавая очки командам из трясины. Но все же "Черкащина" способна сыграть успешно при должном уровне концентрации. Поэтому ставлю на хозяев.

"Перемога" - "Николаев-2". Сергей Биневский, удаленный в прошлом туре, не сможет помочь аутсайдеру против "Перемоги". От днепровцев многого ждали в октябре, так как календарь месяца был полегче, чем на старте. Но название коллектива не привлекло победы и пока что он чаще играет вничью. Забивая в среднем 0,75 гола за матч, также сложно рассчитывать на положительный результат в глобальном ракурсе. Так что гости должны давать бой.