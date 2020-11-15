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Вторая лига. Диназ и Подолье побеждают и выходят на первое место - обзор матчей группы А

Вторая лига
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Домашние виктории позволили вышгородскому и хмельницкому коллективам обойти в таблице "Эпицентр"

Вторая лига. Диназ и Подолье побеждают и выходят на первое место - обзор матчей группы А
Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

ДИНАЗ - ВОЛЫНЬ-2 3:0 (1:0)

Голы: Брыжчук (5, 56), Чепурненко (90)

Очень быстро фаворит повел в счете после гола Антона Брыжчука. В дебюте второго тайма он же повторил свое достижение и удвоил преимущество "Диназа". Ну а в концовке лучший бомбардир группы А Евгений Чепурненко довел счет до разгромного.

"Диназ" набрал 22 очка и вышел на первое место!

ПОДОЛЬЕ - КАРПАТЫ (Галич) 2:0 (1:0)

Голы: Каверин (24), Костенко (63)

Удаление: Сыч (17)

Недолго продержались галичане после удаления Алексея Сыча, уже спустя несколько минут Виталий Каверин открыл счет. Во втором тайме Кирилл Кстенко, появившийся со скамейки, удвоил преимущество хмельницкого клуба.

Три очка в матче с прямым конкурентом позволили команде Виталия Костышина набрать 22 очка - столько же, сколько имеет лидер, вышгородский "Диназ".

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В статье: Вторая лига Подолье (Хмельницкий) Диназ (Вышгород) Карпаты (Галич) Волынь-2 (Луцк)
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