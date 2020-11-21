Вторая лига. Кривбасс теряет очки и выбывает из тройки лидеров, Ужгород издевается над Карпатами - обзор субботних матчей 12-го тура

ЧЕРКАЩИНА - КРИВБАС 1:1 (0:1)

Голы: Климаков (61) - Берко (14)

Комментировать этот поединок помогал Владимир Лашкул, который сразу же намекнул на "кураторов" сегодняшнего соперника его команды, которые якобы помешали арбитрам засчитать быстрый гол в ворота Романа Лепки.

Правда гол уже в ворота "Черкащины" ни один арбитр не смог бы отменить, при всем желании. Андрей Григорик нашел передачей Виктора Берко и тот пробил издали. Вратарь "Черкащины" Денис Старченко сыграл неуверенно и пропустил между ног, что позволило фавориту повести в счете.

После перерыва хозяева сравняли, в который уже раз подача Юрия Малея со штрафного стала голевой, замкнул ее ударом головой защитник Дмитрий Климаков.

НИКОЛАЕВ-2 - ТАВРИЯ 0:3 (0:2)

Голы: Чмеленко (7), Бойко (45), Фаюк (90)

Матч проходил на Верхнем поле центрального стадиона Николаева, хоть первая команда "корабелов" и пытается избегать домашних матчей, проводя уже шесть встреч кряду в рамках Первой лиги на выезде.

Уже в дебюте гости повели, Павел Чмеленко прямым ударом со штрафного, словно рукой, положил мяч в сетку ворот Амира Агаларова. Ну а на последней минуте первого тайма, Алексей Бойко замкнул прострел партнера слева и сделал преимущество "Таврии" еще более комфортным.

Победа в этом матче и потеря очков "Кривбассом" позволила "Таврии" вернуться в тройку. Причем гол Андрея Фаюка в концовке ничего не решал в ракурсе отдельно взятого матча с "Николаевом-2", но позволил подопечным Шевченко обойти "Металлург" и стать вторыми в таблице группы Б!

ЧАЙКА - ЧЕРНИГОВ 2:0 (1:0)

Голы: Лыга (3, 55)

Одна из первых же атак хозяев поля в Макарове привела к голу. Владимир Тименко прострелил с правого фланга, защитник передачу прервал, но тем самым лишь помешал своему же голкиперу, при этом не разрядив обстановку полностью. Олег Лыга легко использовал предоставившийся ему шанс и вогнал круглого в пустые ворота с нескольких метров.

Тот же Лыга забил и второй мяч, уже в дебюте второго тайма. Это стало закономерным воплощением игрового преимущества фаворита в результат.

КАРПАТЫ (Львов) - УЖГОРОД 0:5 (0:1)

Голы: Пуканыч (1), Чонка (60), Ряшко (63), Тищук (77), Беца (80)

Быстро пропустили и львовские "Карпаты", даже сверхбыстро. В сутолоке у ворот Адриан Пуканыч уже на 19-й секунде переправил мяч за линию ворот Валентина Гороха. Ну а после перерыва капитан "Ужгорода" отметился и результативной передачей на Юрия Чонку. Нельзя пройти мимо позиционного провала защиты хозяев, которые слишком увлеклись атаками. Через несколько минут еще одна несогласованность защитников "Карпат" привела к красивому удару Виктора Ряшко из убойной позиции и счет стал крупным!

В дальнейшем игра превратилась в избиение, в котором "Карпаты" участвовали лишь в качестве статистов. Четвертый гол организовал Виктор Ряшко, запустивший в прорыв левым флангом Стефана Федака, а тот уже нашел в штрафной Павела Тищука, отметившегося голом после выхода на замену. Василий Беца же в одной из следующих атак просто на силу пробил в ближний угол и застал в расплох Гороха. Правда винить молодого голкипера не имеет смысла, все "Карпаты" в эти минуты находились в состоянии грогги...

"Ужгород" не смог уйти с пятого места, но вплотную подобрался к другим "Карпатам", из Галича, имея две игры в запасе. Львовяне же встретят Новый год на дне турнирной таблицы группы А, имея в активе лишь четыре очка.