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Тренировка, спонсор. Президент галицких Карпат признал, что его клуб "тесно связан со Львовом"

Вторая лига
(1 голосов)

И сразу несколько игроков

Тренировка, спонсор. Президент галицких Карпат признал, что его клуб "тесно связан со Львовом"
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Владимир Магаль, президент второлиговых "Карпат" из Галича (Ивано-Франковская область), сообщил, как его клуб связан со Львовом, где есть другой клуб с таким же названием.

Со Львовом мы во многом тесно связаны еще с XIII-го века, когда сын Даниила Галицкого основал город Льва.

По словам Магали, который с недавних пор стал депутатом Ивано-Франковского облсовета, бюджет галицких "Карпат" - на уровне Первой лиги.

По немножко и сами зарабатываем. Например, благодаря львовским "Карпатам" нам удалось получить титульного спонсора - компанию Betwinner. Это только начало, планируем и в дальнейшем развиваться в этом направлении.

Тренируется команда, по словам Магали, также во Львове.

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Живем в хороших условиях, зарплату ребята получают вовремя. За победы получают очень качественную материальную компенсацию. Причем, она увеличивается в зависимости от количества побед подряд.

Нам не всегда удается выигрывать. На это есть разные причины. В частности, в конце сезона мы потеряли Вербного и других игроков из-за коронавируса, а в одном матче нас "классически" убили судьи. К сожалению, пока мы не имеем рычагов влияния на эти процессы, у нас еще недостаточно опыта, но не сомневайтесь, мы обязательно научимся.

Наверное, нашей команде стоит поставить высокую оценку за выступление в осенней части чемпионата. Это при том, что в начале мы немного тормозили, ведь состав был полностью не сформирован, нам не хватало времени на кадровую подготовку. Чуть позже удалось усилиться очень качественными кадрами - Вербным и Дедой, которые помогали давать результат.

Отмечу также работу Романа Гнатива, который показал себя не только умным и грамотным специалистом. Команда ему доверяет, готова идти за ним. Как по мне, то это признак того, что Гнатив вырастет в топового тренера, надеюсь, он задержится в нашем клубе как можно дольше.

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В статье: Вторая лига Карпаты (Львов) Ярослав Деда Назар Вербный Роман Гнатив Карпаты (Галич) Владимир Магаль
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ПФЛ

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Комментарии (1)
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DyManiac (Kyiv)
25.12.2020 в 11:28
"....в одном матче нас "классически" убили судьи. К сожалению, пока мы не имеем рычагов влияния на эти процессы, у нас еще недостаточно опыта, но не сомневайтесь, мы обязательно научимся...."
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