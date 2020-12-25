Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренировка, спонсор. Президент галицких Карпат признал, что его клуб "тесно связан со Львовом"
И сразу несколько игроков
Владимир Магаль, президент второлиговых "
Со Львовом мы во многом тесно связаны еще с XIII-го века, когда сын Даниила Галицкого основал город Льва.
По словам Магали, который с недавних пор стал депутатом Ивано-Франковского облсовета, бюджет галицких "Карпат" - на уровне Первой лиги.
По немножко и сами зарабатываем. Например, благодаря львовским "Карпатам" нам удалось получить титульного спонсора - компанию Betwinner. Это только начало, планируем и в дальнейшем развиваться в этом направлении.
Тренируется команда, по словам Магали, также во Львове.
Живем в хороших условиях, зарплату ребята получают вовремя. За победы получают очень качественную материальную компенсацию. Причем, она увеличивается в зависимости от количества побед подряд.
Нам не всегда удается выигрывать. На это есть разные причины. В частности, в конце сезона мы потеряли Вербного и других игроков из-за коронавируса, а в одном матче нас "классически" убили судьи. К сожалению, пока мы не имеем рычагов влияния на эти процессы, у нас еще недостаточно опыта, но не сомневайтесь, мы обязательно научимся.
Наверное, нашей команде стоит поставить высокую оценку за выступление в осенней части чемпионата. Это при том, что в начале мы немного тормозили, ведь состав был полностью не сформирован, нам не хватало времени на кадровую подготовку. Чуть позже удалось усилиться очень качественными кадрами - Вербным и Дедой, которые помогали давать результат.
Отмечу также работу Романа Гнатива, который показал себя не только умным и грамотным специалистом. Команда ему доверяет, готова идти за ним. Как по мне, то это признак того, что Гнатив вырастет в топового тренера, надеюсь, он задержится в нашем клубе как можно дольше.
Популярное сейчас
- Динамо-Брест покинул экс-игрок Черноморца
- Возвращение Милевского в Украину, новый тренер ПСЖ. Главные новости за 24 декабря
- Капитан Миная: Со своим богатым опытом Милевский сможет претендовать на роль лидера раздевалки
- Не Дыминский и не Смалийчук. Хавбек Динамо поддержал новую команду Карпат
- Сдуй свисток. Денис Попов ответил бывшей девушке, которая теперь с Коноплей. ФОТО
- Дайджест отпусков. Динамовцы в Мексике, горняки на Мальдивах. ФОТО