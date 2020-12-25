Тренировка, спонсор. Президент галицких Карпат признал, что его клуб "тесно связан со Львовом"

Владимир Магаль, президент второлиговых " Карпат " из Галича (Ивано-Франковская область), сообщил, как его клуб связан со Львовом, где есть другой клуб с таким же названием.

Со Львовом мы во многом тесно связаны еще с XIII-го века, когда сын Даниила Галицкого основал город Льва.

По словам Магали, который с недавних пор стал депутатом Ивано-Франковского облсовета, бюджет галицких "Карпат" - на уровне Первой лиги.

По немножко и сами зарабатываем. Например, благодаря львовским "Карпатам" нам удалось получить титульного спонсора - компанию Betwinner. Это только начало, планируем и в дальнейшем развиваться в этом направлении.

Тренируется команда, по словам Магали, также во Львове.