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У винницкой Нивы новый президент. 27-летний экс-игрок клуба
В Ниве официально произошла смена собственника
Им стал экс-игрок винницкой команды, 27-летний Артур Загорулько.
Отмечается, что передача прав собственности клуба произошла без всякой компенсации.
Отметим, что Загорулько уроженец Одессы, после местной ДЮСШ прошел академию "Шахтера", однако пробиться в первую команду не смог.
Играл за "Зарю", "Ворсклу", "Ильчевец", "Рух". За "Ниву" выступал с 2018 года.
Напомним, что после первого круга Второй Лиги группы А "Нива" Винница занимает предпоследнее, 12-е, место в турнирной таблице. Команда опережает только "Карпаты", на два очка.
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