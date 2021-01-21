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У винницкой Нивы новый президент. 27-летний экс-игрок клуба

Вторая лига
(1 голосов)

В Ниве официально произошла смена собственника

У винницкой Нивы новый президент. 27-летний экс-игрок клуба
Новина українською

Винницкая "Нива" получила нового президента клуба.

Им стал экс-игрок винницкой команды, 27-летний Артур Загорулько.

Отмечается, что передача прав собственности клуба произошла без всякой компенсации.

Отметим, что Загорулько уроженец Одессы, после местной ДЮСШ прошел академию "Шахтера", однако пробиться в первую команду не смог.

Играл за "Зарю", "Ворсклу", "Ильчевец", "Рух". За "Ниву" выступал с 2018 года.

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Напомним, что после первого круга Второй Лиги группы А "Нива" Винница занимает предпоследнее, 12-е, место в турнирной таблице. Команда опережает только "Карпаты", на два очка.

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В статье: Артур Загорулько Нива (Винница)
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Источник:
Нива (Винница)

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Комментарии (3)
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Андрій вболівальник (Дніпропетровщина)
22.01.2021 в 09:59
Так "Нова" чи "Нива"?
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палыч (Тарко-Сале)
22.01.2021 в 05:57
Кто только не "рулил" этой несчастной Нивой.
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yurets87 (запоріжжя)
22.01.2021 в 00:07
вот это там хурма в клубе происходит уже не первый год
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