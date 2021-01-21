У винницкой Нивы новый президент. 27-летний экс-игрок клуба

Винницкая "Нива" получила нового президента клуба.

Им стал экс-игрок винницкой команды, 27-летний Артур Загорулько.

Отмечается, что передача прав собственности клуба произошла без всякой компенсации.

Отметим, что Загорулько уроженец Одессы, после местной ДЮСШ прошел академию "Шахтера", однако пробиться в первую команду не смог.

Играл за "Зарю", "Ворсклу", "Ильчевец", "Рух". За "Ниву" выступал с 2018 года.

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Напомним, что после первого круга Второй Лиги группы А "Нива" Винница занимает предпоследнее, 12-е, место в турнирной таблице. Команда опережает только "Карпаты", на два очка.