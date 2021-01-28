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"Пока что все на уровне разговоров" - ПФЛ не спешит хоронить Черкащину
Лига надеется, что команда доиграет до конца сезона
Президент ПФЛ Александр Каденко прокомментировал информацию о
"Пока что это все на уровне разговоров. ПФЛ никаких документов от клубного руководства о прекращении выступления "Черкащины" на профессиональном уровне, не получала.
Я давно знаком с известным футбольным функционером Владимиром Лашкулом, в последнее время опекающим "Черкащину". Надеюсь, что и на этот раз он найдет выход из создавшегося положения и "Черкащина" не сойдет досрочно с дистанции", - сказал Каденко.
Напомним, что после осенней части чемпионата Украины "Черкащина" занимает пятое место в группе "Б" Второй лиги, набрав 19 очков.
Официальное заявление от "Черкащины" ожидается в ближайшее время. Главный инвестор клуба Владимир Лашкул сообщал, что одной из главных причин снятия "Черкащины" является желание основателей клуба освободить дорогу для реализации амбициозных целей других команд региона — "Днепра" (Черкассы) и "ЛНЗ" (Лебедин).
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