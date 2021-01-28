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Один из клубов Второй лиги решил покинуть соревнования
Пока без конкретных причин
Представитель инвесторов "
Общее собрание учредителей "Черкащины" приняло решение о намерении прекратить участие правопреемника команды мастеров черкасского "Днепра", команды Черкащина", в чемпионате Украины среди профессиональных команд.
Лашкул заявляет, что причин несколько и говорит о желании учредителей клуба "освободить дорогу для реализации амбициозных целей авторам известного общественности Черкасской области меморандума о сотрудничестве между клубами "Днепр" Черкассы и ЛНЗ "Лебедин".
Клуб был основан в 2010 году под названием "Славутич", с 2014 до 2018 года назывался "Днепр" (Черкассы). Команда доходила до полуфинала Кубка Украины в 2014-м. Лучшее достижение - 2 место в Первой лиге в сезоне 2015/16. В прошлом сезоне команда выбыла из Первой лиги во Вторую. Сейчас она занимает 5 место в соревнованиях Группы "Б" (всего в таблице 13 команд).
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