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Карпаты Галич подписали первого в своей истории легионера - очередного "нового Месси"
Аргентинец не подошел львовскому Руху
Карпати Галич
Клуб из Второй лиги подписал контракт с 21-летним аргентинским полузащитником Лукасом Патанелли.
Для аргентинца это тоже знаковое событие - с "Карпатами" он подписал первый профессиональный контракт.
Отмечается, что футболист уже присоединился к команде Романа Гнатива на сборах в Турции.
Патанелли - воспитанник "Индепендьенте". Выступал за молодежные команды аргентинского клуба "Велес Сарсфилд", который покинул в прошлом году.
Этой зимой Патанелли был на просмотре в "Рухе", но не подошел львовскому клубу.
Отметим, что в 2016 году аргентинские СМИ писали о том, что парнем активно интересовалась "Барселона", которая заплатила "Индепендьенте" за 50% прав на Патанелли 4 млн долларов, но каталонский клуб данную информацию опроверг.
Также была информация, что парнем интересовались "Реал", "Челси", "ПСЖ", "Порту". Его называли новым Месси.
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