Карпаты Галич подписали первого в своей истории легионера - очередного "нового Месси"

"Карпаты" Галич подписали первого в своей истории легионера.

Клуб из Второй лиги подписал контракт с 21-летним аргентинским полузащитником Лукасом Патанелли.

Для аргентинца это тоже знаковое событие - с "Карпатами" он подписал первый профессиональный контракт.

Отмечается, что футболист уже присоединился к команде Романа Гнатива на сборах в Турции.

Патанелли - воспитанник "Индепендьенте". Выступал за молодежные команды аргентинского клуба "Велес Сарсфилд", который покинул в прошлом году.

Этой зимой Патанелли был на просмотре в "Рухе", но не подошел львовскому клубу.

Отметим, что в 2016 году аргентинские СМИ писали о том, что парнем активно интересовалась "Барселона", которая заплатила "Индепендьенте" за 50% прав на Патанелли 4 млн долларов, но каталонский клуб данную информацию опроверг.

Также была информация, что парнем интересовались "Реал", "Челси", "ПСЖ", "Порту". Его называли новым Месси.