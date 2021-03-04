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Карпаты Галич подписали первого в своей истории легионера - очередного "нового Месси"

Вторая лига
(2 голосов)

Аргентинец не подошел львовскому Руху

Карпаты Галич подписали первого в своей истории легионера - очередного "нового Месси"

Карпати Галич

Новина українською

"Карпаты" Галич подписали первого в своей истории легионера.

Клуб из Второй лиги подписал контракт с 21-летним аргентинским полузащитником Лукасом Патанелли.

Для аргентинца это тоже знаковое событие - с "Карпатами" он подписал первый профессиональный контракт.

Отмечается, что футболист уже присоединился к команде Романа Гнатива на сборах в Турции.

Патанелли - воспитанник "Индепендьенте". Выступал за молодежные команды аргентинского клуба "Велес Сарсфилд", который покинул в прошлом году.

Этой зимой Патанелли был на просмотре в "Рухе", но не подошел львовскому клубу.

Отметим, что в 2016 году аргентинские СМИ писали о том, что парнем активно интересовалась "Барселона", которая заплатила "Индепендьенте" за 50% прав на Патанелли 4 млн долларов, но каталонский клуб данную информацию опроверг.

Также была информация, что парнем интересовались "Реал", "Челси", "ПСЖ", "Порту". Его называли новым Месси.

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В статье: Карпаты (Галич) Лукас Патанелли
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Комментарии (1)
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Romerik (YNWA)
04.03.2021 в 20:01
"Карпати Галич" і "нового Мессі"... Ахах. Просто випав. Ну ви гоните...
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